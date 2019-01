– Alt i alt en god gjennomkjøring

Sortland

– Det var alt i alt en godt gjennomført gjennomkjøring, sier Torgeir Arntsen i Sortland og Omegn skiklubb til VOL.

Kjørte på en stein

Mikkel hadde sitt første renn allerede fredag under vanskelige forhold. Det var minus 20 på morgenen, og rennet ble dermed utsatt en time.

– Da var det rundt 16 minusgrader, og dermed utfordrende forhold. Mikkel ente på en 76.-plass, som vi for så vidt synes var et ok resultat, sier Arntsen.

Lørdag sto tikilometer for herrer for tur, og da sto både Mikkel og August på startstreken.

– August gjennomførte et greit renn og kom på 109.-plass med tiden 0:29:00,8. Det var varierte snøforhold i løypa, så Mikkel var dermed uheldig og traff en stein i en nedoverbakke. Den ødela skien hans, og han måtte bryte, sier Arntsen.

– Beste Norgescup så langt

Søndag var det 15-kilometer fri for herrene, der begge skiløperne fra Sortland og Omegn skiklubb fullførte rennet.

– Det var ganske kaldt, men begge gikk fine løp. August kom på 93.-plass, som jeg tror er hans beste plassering i Norgescupen så langt. Mikkel ble nummer 102. Begge uttalte at de hadde forventet å være lenger opp på resultatlisten, sier Arntsen til VOL.

August kom i mål på tiden 0:39:21,4 minutter, som var litt over fire minutter etter vinneren. Mikkel kom i mål på tiden 0:39:42,6 minutter.

Videre i sesongen skal guttene fokusere både på trening og renn.

– Nå er vi inne i rennsesongen, og den kommende helgen skal de begge gå kretsmesterskap i Kabelvåg. Helgen etter det er det NM del en i Meråker i Trøndelag.

– Hvordan ligger guttene an nå, sammenlignet med forrige sesong?

– Jeg vil si at de holder samme nivå som forrige sesong. Vi har selvfølgelig mål om at de skal heve seg denne sesongen, sier Arntsen.

Marte på 34.-plass

I helgen var det ikke bare mannlige vesterålinger som gikk renn i Norgescupen. Det gjorte også Marte Karlsen fra Melbo IL og Anette Kjellbergsvik fra Lødingen, som går for Kvaløysletta idrettslag.

Fredag gikk Anette sprint, og kvalifiserte seg til kvartfinalen. Lørdag stilte begge jentene fem-kilometer klassisk kvinner. Marte kom i mål på 0:16:04,2 og kom dermed på 34.- plass, mens Anette kom i mål på 0:16:21,2, og havnet på 42.-plass. Søndag skulle begge gå tikilometer fri, men ingen av dem stilte.