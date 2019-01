Vil lage Kleiva idrettspark

Sortland

Tirsdag arrangerte Sortland kommune et folkemøte på Kleiva. Temaet var innspill kommuneplan for idrett og friluftsliv.

Her presenterte Sportsklubben Ajaks planer for å videreutvikle idrettsparken i bygda.

Per i dag er det etablert lysløype, gymsal og speakerbu. Ajaks sine videre prioriteringer er kunstgressbane, sand-volley bane og tuftepark.



– Klubben kommer nå til å jobbe videre med prosjektet, i tett samarbeid med øvrige aktører. Primært vil det være Nordland fylkeskommune, Sortland kommune og Langøya rideklubb, skriver Steinar Henriksen i Ajaks til VOL i en e-post.

– Vi skal ganske fort komme oss i gang med arbeidet for å få laget en endelig plan for hva anlegget skal inneholde. Vi skal søke spillemidler, men er nok helt avhengig av at næringslivet støtter opp om prosjektet.



Innen sommeren har Ajaks en målsetting om å kunne presentere en realistisk fremdriftsplan for anlegget.