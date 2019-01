Divaene er klare for Sortland

Sortland

Club Diva Cabaretkonsert hadde i 2018 suksess i sødre Nordland, Salten og i Helgeland.

Nå står Vesterålen for tur. Orkesteret, danserne og The Leading Diva England Brooks er i anledning konserten forsterket med lokale sangere fra Harstad og Vesterålen. Det blir totalt 50 damer på scenen under forestillingen.

Dirigent er Siv Cathrine Johansen fra Harstad.

– Nå håper vi publikum benytter anledningen til å oppleve noe helt unikt. Dette er en cabaret de sent vil glemme.

Dørene åpnes 1 time i forkant av konserten slik at publiukum får god anledning til å nyte nattklubbstemningen i forkant av showet, står det å lese i en pressemelding.

Arrangør av konserten er Norges Korforbund og Musikk i Nordland