Tove Mettes politiske team er klart

Sortland

Med seg på toppen av lista for Sortland Arbeiderparti har hun fått med seg Svein Robert Vestå, Lill-Kristin Johannesen og Roald Steen. Valglista er godt balansert i forhold til kjønn. Det er også med en god del nye politikere på lista.

– Jeg er godt fornøyd med vårt politiske arbeid i Sortland den siste perioden. Vi gikk inn for å gjenopprette demensplassene som tidligere kommunestyre fjernet. Nå er disse plassene på plass igjen, slik at vi står rustet til å tilby de tjenestene våre eldre skal og må ha i framtida, sier ordfører Tove Mette Bjørkmo til VOL.

Hun sier Sortland Ap arbeider etter tre pilarer; unge, eldre og næringslivet.

– De unge skal ha en god skole. De eldre skal ha gode tilbud, og vi skal fortsette å legge til rette for næringslivet i Sortland. Nye næringsområder i Vestmarka og på Holmen er blant de sakene vi skal arbeide for framover, sier Bjørkmo til VOL.

Nye arbeidsplasser

Nye arbeidsplasser vil fortsatt ha høy prioritet i Sortland Arbeiderparti. Samtidig vet det lokale partiet at kommunens står foran store investeringer i et vann- og avløpssystem som ikke er dimensjonert i forhold til den økende befolkningen og næringslivets behov.

Skolestruktur

– Vi er også opptatt at Sortland skal ha en god skolestruktur. Derfor er det nå lagt opp til høringsmøter der befolkningen skal få sagt sitt om dette spørsmålet. Vi har ennå ikke tatt stilling til skolestruktur. Samtidig vet jeg at vi som politikere av og til må være tøffe, og det ansvaret er vi oss bevisst.

Hun vil være talskvinne for en grunnskole i Sortland som skal ha god kvalitet, som også betyr lærere med faglig bakgrunn til å kunne oppnå det.

– Arbeiderpartiet i Sortland er også opptatt av å enten ruste opp de skolene vi har, eller bygge nye skoler. Og vi mener at vi skal ha råd til å ruste opp i skolesektoren, sier hun til VOL.

Her er den komplette lista for Sortland Arbeiderpartiet for høstens kommende kommunevalg:

1. Tove Mette Bjørkmo

2. Svein Robert Vestå

3. Lill-Kristin Johannesen

4. Ronald Steen

5. Turid Abelsen

6. Terje Trondstad

7. Monica Jacobsen

8. Fred Frivåg

9. Mette Røkenes

10. Knut-Ivan Dishington Johansen

11. Emira Mohamed Kadir

12. Eilif Hallingstad Finnseth

13. Marie Alette Skomsvold

14. Terje Hovseter

15. Bjørn Hansen

16. Sigurd Jacobsen

17. Lisbeth Eriksen Røe

18. Per Sture Helland Pedersen

19. Linda Madsen

20. Finn Stephansen

21. Yvonne Brauten

22. Halvor Olsen

23. Ida Solfrid Lockert

24. Brynjulf Madsen