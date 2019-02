Over 200 gymnaster samles til kretsmesterskap på Sortland

Sortland

– Hvem som arrangerer kretsmesterskapet går på rundgang, og nå er det en stund siden vi arrangerte, så da meldte vi oss, sier Nina Kristin Kristensen i Sortland Turnforening.

Stort turnmiljø

Da VOL var innom tirsdag kveld, var flere titalls barn og unge i hardtrening til konkurransen, som kjøres 23. februar. Med over 230 medlemmer i klubben og mange på venteliste, er turnmiljøet på Sortland stort.

– Det er morsomt å drive med turn. Det er mye dans, styrke og koordinasjon inne i bilde. Nå er det vår konkurransetropp som trener, sier Kristensen.

Det er ifølge henne enda litt usikkert hvor mange fra Sortland Turnforening som skal delta på kretsmesterskapet.

– Noen av de yngste her er nettopp startet, så da må vi se om vi får dem klar til konkurranse, sier Kristensen.

Mulighet for hjemmeseier

Det er totalt ti klubber fra hele Nordland som stiller i mesterskapet, og disse er fra 11 til 26 år gamle.

– Det er en lagkonkurranse der de en etter en skal konkurrere i tumbling, trampett og frittstående turn. Frittstående er nok det vanskeligste, da det er en koreografi på 2:30 minutter som skal fremføres, der en rekke elementer må være med, sier Kristensen.

Hun er spent på hvordan det blir å arrangere kretsmesterskap i Sortlandshallen, da den ikke er så stor.

– Flere av klubbene som kommer er med på nasjonale konkurranser og gjør det veldig bra. Dermed håper jeg at folk kommer for å se på, for her blir det mye veldig god turn, sier hun.

Sortland Turnforening er en av kubbene som hevder seg i toppen, og har tidligere tatt både gull og sølv i ulike øvelser under Nordnorsk mesterskap og kretsmesterskap.

– Betyr det at dere har sjanse til å ta pallplass under kretsmesterskapet?

– Ja, vi håper jo på å gjøre det bra, sier Kristensen.