Ungdommen synes det er vanskelig å bestemme seg for studier

Sortland

– Jeg føler på presset om å finne ut hva jeg vil utdanne meg til, sier Oskar Sundberg.

Dette er han ikke alene om, for det følte flere ungdommer som VOL snakket med under messen.

Vanskelig å bestemme seg

Hele Sortland videregående skole var fylt til randen med lokale og landsomfattende bedrifter, både fra privat næringsliv og statlige virksomheter. I tillegg hadde også en rekke universiteter fra hele Norge tatt turen for å fremme sine studier. En som hadde hørt på foredrag fra både NTNU og UiT, var Regine Hansen.

– Det var veldig interessant, men det er også vanskelig fordi at det er så veldig mange muligheter. Jeg ønsker å ta en litt åpen utdanning som jeg kan bruke til forskjellig, og har tenkt på sykepleien, sier hun.

Både hun og hennes venninne Sofia Whittaker går tredjeåret studiespesialisering ved skolen, og skal dermed snart søke på videre utdanning.

– Å velge utdanning er et valg som skal følge deg resten av livet, sier Hansen.

Det sier Whittaker seg enig i.

– Jeg opplever at det er et press om å finne ut hva man skal bli, men samtidig kan man bytte studium, sier hun, som har tenkt på Politihøgskolen.

Fremtidsplanene klare

En som derimot har bestemt seg for hva han skal jobbe med, er Kevin Norø.

– Jeg går andreåret fiskeri og fangst, og har lyst til å bli fisker, sier han.

Som en del av studiet, skal Norø snart ut i praksis på den store kystbåten MS «Gunnar K», som hører til på Myre.

– Etter jeg er ferdig på skolen skal jeg ut i lærlingtid i to år, men jeg har lyst å utdanne meg videre, og vurderer styrmannsskolen, sier Norø.

Noen av hans venner, går førsteåret på studiespesialisering og idrettslinjen. Dermed har de litt tid på å bestemme seg.

– Jeg har tenkt på lektor innenfor naturfag og samfunnsfag, men vi får se, sier Casper Vordal Jørgensen.

– Vise at vi er her

En av bedriftene som sto på stand, var «Framsikt» fra Bø. De hadde hatt mange elever innom sin stand.

– Vi er hovedsakelig her for å vise oss frem, men også for å kunne rekruttere folk. Vi har noen stillingsannonser ute nå til både faste jobber og sommervikariat, sier Yngve Byrkjeland.

Bedriften har hovedkontor i Bø. Der er de 12 ansatte, men totalt er de rundt 40 i hele bedriften.

– Det spørsmålet vi har fått mest her i dag, er «hva gjør dere?». Vi gjør jo mye forskjellig, alt fra virksomhetsstyring til økonomiplaner og programvareutvikling, sier Byrkjeland.

Mariel Sagebakk, dataingeniør i «Framsikt» sier at de også er på messen for å vise at det er et tilbud når ungdommen kommer hjem til Vesterålen igjen.