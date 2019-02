Vesterålskraft skifter logo

Sortland

Den endelige offentliggjøringen av logoen finner sted førstkommende lørdag i Blåbyhallen, i forbindelse med et familiearrangement som blant annet markerer det nye kunstgressdekke.

Verdens beste fotballtrikser kommer til Vesterålen Tobias Becks har trikset med Zlatan, A.C Milan og i 80 meters fritt fall over Oslo. Lørdag 9. februar kommer han til Blåbyhallen for å lære bort fotballtriks.

– Vesterålskraft har hatt en betydelig rolle i Vesterålen 80 år i 2019, og vi synes det var en ypperlig anledning til å vise Vesterålingene at vi satser like sterkt inn i de neste 80, forteller administrerende direktør Halvard Pettersen i en pressemelding.

Vesterålskraftkonsernet består av flere selskaper, og med den nye logoen får alle selskapene sin egen utgave, med unntak av Vesterålskraft Nett, som beholder den nåværende logoen inntil videre. Årsaken er nye nasjonale regler som krever at nettselskapene skilles enda tydeligere fra de kommersielle selskapene.

– Vesterålskraft skal være her i lang tid fremover, og det var et behov for en revitalisering. Gjennom den nye logoen ønsker vi å formidle at vi satser på fremtiden, sier Pettersen og legger til at de stadig blir satser mer i digitale kanaler.

I 2019 fyller Vesterålskraft 80 år. Ifølge den administrerende direktøren, var det en utsøkt anledning til å presentere en ny logo. Han synes dog det er noe vemodig å ta farvel med den gamle.

– Det blir jo selvfølgelig litt vemodig å si farvel til logoen som har fulgt oss gjennom tykt i mer enn 20 år, derfor ønsket vi å videreføre “lynet” vårt i den nye logoen. Det synes jeg vi har klart på en veldig fin måte - men nå vil jeg ikke avsløre for mye, dere får komme i Blåbyhallen på lørdag å se, konkluderer Pettersen i pressemeldingen.