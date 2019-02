Enighet om Kvassneset og Vidbukt

Sortland

Dermed unntas Kringelen og Kvalsaukan rettsvirkning. Dette ble gjort på bakgrunn av meklingen mellom statlige aktører og Sortland kommune som ble gjennomført i september 2018.

Vedtaket kan du lese i sin helhet i faktaboksen under.

Rådmannens innstilling 1. Sortland kommune vedtar kommuneplanens arealdel jf. resultat fra mekling vist i vedlagte plandokumenter. 2. Arealplanen unntas rettsvirkning for R13 Kringelen og SB79 Kvalsaukan. Denne delen avplanen oversendes departementet for videre behandling. 3. Planbestemmelsene suppleres med følgende punkter: • Side 8 § 2.1 Boligbebyggelse: o B11(Kvassneset): Nye avkjørsler fra fylkesvegen skal samordnes med deeksisterende slik at antall avkjørsler til området B11 ikke økes. • Side 12 § 2.7 Næring: o N72 (Vidbukt): Innenfor området tillates opparbeidelse for oppbevaring avmaskiner, utstyr og varelager. o Det tillates ikke bebyggelse uten reguleringsplan. o Bruken av området kan ikke hindre bruk av eksisterende flyttelei for rein. o Regulert adkomst fra fv. 82 til gnr/bnr 26/26 skal benyttes. Avkjørsel skalopparbeides I tråd med vegnormalen N100, og før tiltak I næringsområdet igangsettes skal avkjørsel fra fv. 82 godkjent av Statens Vegvesen. o Før utfylling mot fylkesvegen kan igangsettes skal fyllingsplan være godkjent av Statens vegvesen. o Før tiltak i N72 kan tillates skal området I LNF-R r2være ferdig opparbeidet/utfyltslik at flyttelei for rein er sikret. o Utfylling i sjø skal godkjennes av Fylkesmannen. • Side 17 § 5.1LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift, samtgårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag: o LNF-R r2: Før tiltak i N72 kan tillates skal området LNF-R r2 være ferdigopparbeidet/utfylt slik at flyttelei for rein er sikret. Utfylling i sjø skal godkjennes av Fylkesmannen.

Fulgte opp tidligere vedtak

Saken som kom opp i dagens kommunestyre følger opp kommunestyrets vedtak gjort 27. april i fjor. Her ble det vedtatt at ordfører Tove Mette Bjørkmo (AP), Oddmund Enoksen (SV) og rådmann Randi Gregersen skulle representere, forberede og gjennomføre mekling og eventuell oppfølging av Kommunaldepartementets innsigelser til kommuneplanens arealdel. Samtidig ble det vedtatt at «Resultat av meklinga som innebærer endringer i forhold til vedtatt arealplan, skal forelegges og behandles av kommunestyret». Dette ble altså gjort i dag.

Arbeidet med arealplanen har pågått siden 2014.

Mekling førte frem

Meklingen som ble gjort i september førte frem i forhold til Sametingets innsigelser knyttet til Vidbukt, samt Statens Vegvesen sine innsigelser til Vidbukt og Kvassneset. Dermed kan de tiltakene som ønskes gjort innenfor disse to områdene gjøres med hjemmel i arealplanen, og uten videre krav om reguleringsplan. De reviderte bestemmelsene fastsetter derimot rammene for hvilke tiltak som kan gjøres og for i hvilket omfang dette kan gjøres uten en reguleringsplan.

Skal behandles hos departementet

Masseuttaket på Kringelen var ikke et av områdene det skulle mekles om i september. Dette fordi at Fylkesmannen i Nordland er inhabil, og saken blir dermed sendt videre.

Kringelen-saken Kringelen masseuttak har drevet siden 70-tallet. De henter altså stein fra fjellet og gjør det om til masser, som kan brukes til f. eks. veiarbeid. På 80-tallet kom det krav om meldeplikt for slike tiltak. På 90-tallet kom det krav om søknad. Siden disse ikke hadde tilbakevirkende kraft, gjaldt det kun nye tiltak. I 2005 ble det laget en arealplan for området hvor Kringelen ligger. Området ble der ikke definert som til næringsvirksomhet, og det ble ikke laget noen reguleringsplan for uttaket. Siden arealplanen kom på plass, har Kringelen drevet på dispensasjon fra denne. Da det skulle lages ny arealplan for Sortland, innstilte kommunens saksbehandlere på at drifta i uttaket må tilpasse seg reindrifta og stanses i kalvingssesongen. Dette ble avvist av kommunestyret, som i stedet valgte å videreføre Kringelens dispensasjon fra planen. Sametinget klaget inn avgjørelsen, og fikk medhold av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, som anbefalte å oppheve dispensasjonsvedtaket. I stedet ble vedtaket opprettholdt av formannskapet. Dette klagde Fylkesmannen i Nord-Trøndelag på. Saken gikk da videre til Fylkesmannen i Møre og Romsdal. De fulgte Nord-Trøndelag og opphevet vedtaket fra formannskapet. 2018 I januar vedtok formannskapet på nytt dispensasjon: «Formannskapet opprettholder dispensasjon fra plankrav (reguleringsplan) i kommunedelplan for de spredtbygde områdene 2005-217 og pbl. § 12-1 tredje ledd frem til 01.07.2019. Hjemmel: Pbl. § 19-2 Følgende vilkår gjelder for dispensasjon: 1. Uttak skal skje iht. formålsgrense i kommunedelplan for spredtbygde områder 2005-2017 og innenfor de rammer som følger av godkjent driftsplan. 2. Støyende virksomhet skal primært utføres mellom kl. 0700 og kl. 1700 på hverdager. 3. Nødvendige sikringstiltak må gjennomføres under driftsperioden.» Fylkesmannen i Trøndelag (de to trøndelagsfylkene ble slått sammen fra nyttår) reagerte på at kommunen igjen har gitt dispensasjon, og påklagde det siste vedtaket. Også Sametinget klaget på vedtaket igjen. Formannskapet endte i april med å oppheve sitt tidligere vedtak. Det ble samtidig klart at de ikke kom til å følge opp Kringelen med krav om reguleringsplan. I formannskapet i september 2018, vedtok flertallet å opprettholde sitt tidligere vedtak om å unnlate ulovlighetsoppfølging av Kringelen masseuttak. Samme måned ble det gjennomført en mekling mellom Sortland kommune, Fylkesmannen, Statens vegvesen, sametinget og Nordland fylkeskommune. Der ønsket de å komme til enighet om den delen av kommuneplanens arealdel 2017-2029 som omfatter Kvassneset, Kvalsaukan, Vidbukt og Kringelen. 2019 I kommunestyremøtet i februar, behandlet kommunestyret utfallet av meklingen. De vedtok at arealplanen unntas rettsvirkning for R13 Kringelen og SB79 Kvalsaukan. Denne delen av planen oversendes til departementet for videre behandling.

I etterkant av meklingen tok Sortland kommune kontakt med reinbeitedistriktet for å forsøke å avklare muligheten for å få fastsatt en byggegrense i Kvalsaukan. Hensikten med en slik grense, er å gi mulighet for bebyggelse i området, i tillegg til å ivareta flytte- og trekkelei i området.

Reinbeitedistriktet ønsket imidlertid ikke å gå i dialog om dette området før en helhetlig vurdering av planens virkning på Hinnøya er vurdert. Dermed går også denne saken videre til departementet for behandling og en eventuell stadfesting.