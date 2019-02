Vedtok å øke låneopptak med 21,7 millioner

Sortland

Dermed er kommunens samlede låneopptak for 2019 på 113,8 millioner kroner. De vedtok samtidig en omdisponering fra vedtatt investeringsramme fra 2018 til 2019. Formannskapet i Sortland vedtok også dette enstemmig ved siste formannskapsmøte 24. januar.

Beate Bø Nilsen (H) ba om ordet før behandlingen av saken.

– Jeg vil berømme rådmann og økonomiavdelingen som har det ganske tøft jobbmessig. Jeg er veldig glad for den budsjettreguleringen som ble lagt frem. Vi har forståelse for situasjonen og kommer til å stemme for, sa hun.

Sakens bakgrunn

Bakgrunnen for den første budsjettreguleringen i 2019, er at kommunestyret hvert budsjettår skal vedta kommunens årsbudsjett med en driftsdel og en investeringsdel. Dette skal være realistisk og skal fastsettes på grunnlag av inntekter og utgifter som kommunen kan forvente å ha i budsjettåret.

Når et investeringsprosjekt vil gå over flere budsjettår, må kun den delen av prosjektets utgifter som forventes i det inneværende året, tas med. Når rådmannen la frem budsjettregulering for formannskapet og kommunestyret i Sortland, omhandlet disse kun investeringer som ble vedtatt i 2018, men som av forskjellige årsaker ble forskjøvet over til budsjettåret for 2019.

Økning i investeringsramme

På grunn av forskyvning i Sortland kommunes investeringsprosjekter, som for eksempel ny brannstasjon, vannledning fra Sortland bru til Holmen, uteområdet på Maurnes skole og branntiltak på rådhuset, blir det en økning i kommunens investeringsramme på 24,29 millioner kroner. 11,7 av disse millionene er kommunens selvkostområde, som vann og avløp.

Rådmann Randi Gregersen påpekte at det med svært stor sannsynlighet vil bli endringer i Sortland kommunes investeringsportefølje i løpet av året, og at det derfor ikke tas med rente og avdragsberegning med i budsjettreguleringen.