– Har trua på at vi vinner denne kampen

Sortland

– Det er utrolig artig å se de gamle bannerne oppe igjen, sier Wenche Cumming, leder av Folkeaksjonen sin avdeling i Vesterålen.

Oljefritt LoVeSe feirer ti års jubileum i år, og markerte dagen med en Fest førr fesken og gratis fiskesuppe til alle, i tillegg til kaffe og småkaker. Folkeaksjonen Oljefritt LoVeSe ble stiftet 17. januar i 2009.

Krigen må vinnes først

– Nordland fylkes fiskarlag og Råfisklaget har sponset denne markeringa, og det synes jeg er veldig artig. De har vært gode medspillere og samarbeidspartnere i denne saken. Vi setter stor pris på dem, og de setter pris på det engasjementet som har vært med folkeaksjonen og andre, sier Cumming.

For kampen for å beholde havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja oljefri for evig, er ikke over riktig ennå.

– Nei, det er nå det virkelig er viktig å stå på. Vi har gode mulighet til at det ordner seg med Ap. Men vi kan ikke legge ned våpnene før vi har vunnet krigen. Vi har vunnet mange slag underveis, men vi må vinne krigen også. Og dette er ikke avgjort før landsmøtet til Arbeiderpartiet i april, sier hun.

– Har trua

I løpet av festen var det ikke mindre enn tre band på scenen, Tooraloo leverte opprocka folkemusikk til stor begeistring, mens Louisa og Ingvild i Opphav kapret alle hjerter med rap om seismikk, fiskeripolitikk og Erna.

Også bandet Tre trubadurer under ledelse av Dag Kajander fra Kabelvåg var med på festen, der folkeaksjonsleder Odd Arne Sandberg manet til en siste innspurt for å sørge for varig vern. Geir Wilhelm Wold fra Vesteraalens fortalte om hvorfor fortsatt oljefrie havområder er viktig for bedriften.

Alf Natland var blant feskefestdeltakerne, og beretter om ei nydelig fiskesuppe.

– Jeg vil gjerne være med og markere at det nå går mot en endelig avgjørelse i spørsmålet oljefritt LoVeSe. jeg har trua på at man kommer til å vinne dette, at vi beholder havet oljefritt. Også er det fint å samles at man markerer det med litt festivitas og underholdning, sier han.

Styrker saken

Christoffer Ellingsen er blant grunnleggerne og fortalte om historikken til folkeaksjonen, som startet helt i det små, men har vokst seg stor.

– Helt i starten hadde vi ikke skikkelige medlemsblokker, slik at folk kunne få en gjenpart når de meldte seg inn. Da var det et lyst hode som foreslo at vi kunne bruke en symaskin og lage perforeringer, slik at det gikk an å rive av en del av partiet. Det har vært mange ungdommer med og utrolig mye kreativitet og artig underveis, sier han.

Bjørnar Nikolaysen ble hyllet for innsatsen med å gjøre LoVeSe til en sak internasjonalt. Han var også den som foreslo å innlemme Senja i kampen.

– Både katastrofen i Mexicogulfen med utblåsning, og det stadig sterkere klimafokuset er med på å hjelpe og styrker saken vår, sier Christoffer Ellingsen.

Nytt ord inn i språket

– Mange har stått på i denne saken. Og jeg tror vi har gjort en forskjell, når vi har vært der og støttet opp SV og Venstre i regjering slik at de har klart å stå i mot presset fra de store om å åpne opp for konsekvensutredning og oljeutvinning. Og ordet LoVeSe er det Folkeaksjonen som har stått bak, det ordet hadde ikke eksistert på norsk hadde det ikke vært for oss. Ordet er et av ny-ordene i språket som skal godkjennes, sa han.

Ellingsen som var en av grunnleggerne delte raust ut heder og ære, og forteller om en ihuga gjeng som har gjort en stor innsats. Og en sak slår han fast når det gjelder fortsatt oljefritt LoVeSe.

– Den kollektive folkelige fornuften er i ferd med å vinne!