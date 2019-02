Verdens beste trikser med på kunstgressfeiring

Sortland

Familiefesten i Blåbyhallen er i regi av Vesterålskraft og Sparebanken Nord-Norge, som begge har bidratt sammen med Sortland kommune for å oppnå beløpet som det nye kunstgresset koster, tre milllioner kroner.

Ordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo understreket i sin tale at idrettshallen er viktig, på lik linje med Kulturfabrikken, men at det var vanskelig å finne millionene når de ikke var inne i kommunens budsjett.

– Så fikk vi beskjed fra Sparebanken Nord-Norge om at de kunne gjennom sin satsing samfunnsløftet være med og bidra med én million kroner. Da tenkte vi at vi bare må se hva vi kan få til, for å få det nye kunstgresset på plass, sier Bjørkmo.

Hyllest til ildsjelene

– Forskning viser at de som er unge og som driver med organisert idrett, er de som klarer seg best og vi har derfor ment at gratis halleie er et viktig forebyggende tiltak, sier ordføreren som overrakte blomster og gratulasjoner til daglig leder i Blåbyhallen, Bernt-Åge Johnsen.

Banksjef i Sparebanken Nord-Norge, Bernt Ola Nilsen benyttet anledningen til å hylle alle de ildsjelene som bruker av sin dyrebare fritid for å være med på å gi et tilbud til barn og ungdom. Blant disse er Kirsti Volden Andersen, som stiller opp for Sortland IL.

– Takk Kirsti. Så lenge der ildsjeler finnes, skal vi være med og støtte opp gode prosjekter, sier han.

Sortland IL har fått sponset en helt ny draktkolleksjon som også ble vist fram for publikum.

Tryllet med ballen

I familiefesten ble også spennvidden til Blåbyhallen vist, med oppvisning av turnforeninga og taekwon-do utøvere i sving på scenen. Også tryllekunstner Daniel Johansen begeistret på scenen, der han fikk gjenstander til å forsvinne i løse luften. Med hoppeslott, åpen kafe med pølser fra Bø gårdsslakteri og artige leker, var det god stemning i hallen.

Verdensmester i triksing, Tobias Becks var dagens høydepunkt for mange, og stod for en halsbrekkende oppvisning der han tryllet med ballen. Og for mange var det stort å få møte det omgjengelige idolet, som tok seg tid til å vise og lære bort triks.

– Jeg begynte som fotballspiller, og startet med triksing fordi jeg ville bli en bedre fotballspiller, sier Becks.

Johannes Høgden var blant de mange som hadde tatt turen på familiefesten, og var strålende fornøyd.

– Jeg synes dette var veldig bra. Det var utrolig kult med flammekastere og konfetti. Og det var veldig artig å få sett Becks, jeg synes det han gjør er skikkelig tøft, sier Høgden som sikret seg autograf fra idolet.