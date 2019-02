– Vår nye logo er moderne, samtidig som vi har historien med oss

Sortland

– Vi ønsker å vise Vesterålen at vi satser, og at selv med 80 år på baken er vi fremoverlent og fremtidsrettet, sier direktør i konsernet Halvard Pettersen.

Logoen ble lansert under familiefesten i Blåbyhallen, hvor det nye kunstgresset ble innviet. Kunstgresset er blitt nytt takket være et spleiselag mellom Sortland kommune, Sparebanken Nord-Norge som bidro med en million kroner, og Holmøy Maritime som bidro med 150.000 kroner.

Wow-faktor

– Da Vesterålskraft på 1990-tallet kom med sin logo, hadde den skikkelig wow-faktor. I dag er den utdatert og på grunn av de fire fargene kan den nesten bare brukes på hvit bakgrunn. Nå har vi fått en ny logo som både er digitaliserbar, og veldig moderne, der fargene på selve «lynet» kan skiftes ut, sier markedssjef Magnus Hjelle.

Både Hjelle og daglig leder Stig Abelsen er stolt av bedriftens nye logo.

– Siden Vesterålskraft på mange måter er en hjørnesteinsbedrift, hadde vi lyst til å lage litt festivitas rundt den nye logoen. Jeg synes det er flott at vi har spilt på debn gamle logoen, det viser at vi har historien med oss, samtidig som vi er et fremoverlent selskap som er klar til å møte de utfordringene som kommer i en bransje som er i rask endring, sier Hjelle.

– I en verden der alt digitaliseres, er det viktig for oss at vi har en digitaliserbar logo, sier Abelsen.

Familiefest og logolansering

Under familiefesten fikk de fremmøtte se sine unge håpefulle på storskjerm i en forrykende lanseringsfilm som tok utgangspunkt i noe Vesterålskraft brenner for; unge aktive vesterålinger.

Vesterålskraft setter så pris på alle frivillige, og er stolt sponsor til flere lag og foreninger. Den nye logoen ble vist fram der den vanligvis – nemlig på draktene til idrettslag rundt om i regionen.

Sortland IL viste stolt fram sin draktkolleksjon på scenen.

Flere logoer med felles identitet

For å underbygge Vesterålskraft sin strategi og identitet, har den nye logoen en frisk fargepalett med moderne typografi og en bildestil med mennesket og naturen i fokus.

Selskapene i konsernet har fått sin egen versjon av den nye logoen, men felles for dem er videreføringen av det velkjente «lynet» fra den tidligere logoen.

– Vi ønsket å videreføre lynet fordi det representerer kjernen av det vi holder på med i alle våre selskaper, hver på sin måte, forklarer Pettersen, som er svært fornøyd med den visuelle revitaliseringen av konsernet.

Jobben er gjort i samarbeid med de lokale bedriftene Deadline Media og Film AS og Hipp Hurra AS.