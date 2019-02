Opprykk til toppdivisjonen for Kristian og kompani

Sortland

I toppdivisjonen i brigde er det bare 12 lag som spiller. På opprykkslaget er det hele fem som representerer Sortland bridgeklubb og kretsen Lofoten og Vesterålen bridgekrets.

Med på laget er Stig Arne Iversen, Gunnar Harr, Ståle Digre, Olav Ellingsen, Kristian Barstad Ellingsen og Peter Marstrander.

Sanket flest poeng

– Ei helg på høsten og ei helg på vinteren er vi samlet for å spille. I slutten av oktober lå vi som nummer fire, etter seks av elleve runder. Men avstanden opp var ikke større enn at vi hadde et visst håp om at det var mulig å kjempe om opprykk, sier Kristian Barstad Ellingsen.

Laget har spilt seg opp fra andre divisjon, der det er tre puljer hver av dem på tolv lag.

– Dette foregår slik at alle møter alle, og så er det en tabell til slutt. Vi var det laget som sanket flest poeng samlet sett i den pulja, sier han.

Spillerne på vinnerlaget er fra Sortland, med ett unntak.

– Makkeren min er fra Tromsø, men jeg og de fire andre representerer Sortland brigdeklubb, sier Ellingsen, som representerer Sortland selv om han ikke er bosatt her akkurat nå.

Betydelig høyere nivå

Sesongen 2018/2019 er bridgespillerne inne i nå. Når en ny sesong starter til høsten, blir det tøffere.

– I den neste sesongen, ei helg i oktober 2019 og i februar 2020 da skal vi spille i toppdivisjonen. Vi har hatt ett lag i denne divisjonen en gang tidligere i nyere tid, og det var i sesongen 2011/2012. To av spillerne som var med på laget den gangen er også med på laget nå, sier han.

– Nå som vi har rykka opp har vi som mål å holde oss i denne divisjonen. Det er et betydelig høyere nivå, så vi må bare jobbe på og trene enda mer og gjøre vårt beste for å prøve å stå i den divisjonen, sier han.

Tre av de tolv lagene i 1. divisjon kommer til å rykker ned. Og nedrykk håper bridgespillerne fra Sortland å unngå.

– Det blir ei spennende erfaring, uansett hvordan det skulle gå, sier Kristian Barstad Ellingsen.