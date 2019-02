To vesterålinger nominert til Spellemann

Sortland

Trond Hansen er fra Sortland og er nå bosatt i Trondheim. Andværingen Kåre Amundsen er bosatt i Molde, og de er bandmedlemmer og begge er nominert i klassen blues med bandet GB Blues Express.

– Det er egentlig helt fantastisk, sier Trond Hansen om Spellemanns-nominasjonen, i det han må springe for å gå ombord på et fly i Stavanger.

I dag ble 91 nominerte artister i 24 kategorier offentliggjort på pressekonferanse på Grand Hotel i Oslo. Spellemann 2018 går av stabelen lørdag 30. mars på Chateau Neuf i Oslo og sendes på NRK 1 i to deler. Sendingene ledes av Tarjei Strøm og Julie Bergan.



Under prisutdelingen 30. mars skal Årets Spellemann og Årets Hederspris deles ut, i tillegg til de 24 kategoriene som i dag ble annonsert. Nytt av året er at det som tidligere har vært Årets Nykommer & Gramostipend er endret til Årets Gjennombrudd & Gramostipend. Dette for at prisen også skal kunne hedre artister som ikke nødvendigvis bare er nye i bransjen, men også artister med mer enn én utgivelse som har opplevd et nasjonalt eller internasjonal gjennombrudd i året som har gått.

Høstet strålende kritikker

Spillemannsnominerte GB Blues Express er et velkjent og hardtsvingende bluesband fra Nord-Norge frontet av blueslegenden Geir «Milkman» Bertheussen fra sørsida Senja. Bandet baserer utrykket sitt på Chicagobluesen, men elementer av jumpblues, deltablues, og swamprock kjennes igjen fra repertoairet.

Bandet har fem utgivelser bak seg, tre liveplater og to studioplater, ifølge bandets hjemmeside. Den siste plata deres, en liveinnspilling fra Shack Up Inn i Clarksdale høstet strålende kritikker både i Norge og USA. Innspillingen ble gjort på klubben Juke Joint Chapel ved Shack Up Inn, under deres første USA turne som fant sted i oktober i 2014 gjennom sørstatene.

Geir Bertheussen selv har vært utøvende blues musiker siden 1987, og feiret i fjor dermed 30 års jubileum som artist. Jubileet nådde et naturlig høydepunkt på Notodden Bluesfestival. Ifølge bandets hjemmeside er en ny plateutgivelse nå underveis.

Foruten Bertheussen selv består GB Blues Express av Kai-Sverre Fjellberg (Sugar Kay) på gitar, Trond Hansen (Boogieman) på Bass og Kåre Amundsen (Lefty) på trommer.