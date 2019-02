NRK: Politiet har gjort det største enkeltbeslag i Lofoten og Vesterålen

Sortland

Dette er en sak som politiet skal ha jobbet med i lengre tid. Etter at det før jul ble gjort beslag av rundt 14 kilo amfetamin i Vågan kommune og åtte kilo i Sortland kommune, skal to menn være varetektsfengslet. Begge mennene har eller har hatt tilknytning til Vågan, og den ene skal være kjent for politiet fra før.

Ifølge kilder NRK har snakket med, mener politiet at disse to beslagene er relaterte til hverandre.

På bakgrunn av disse beslagene, samt et beslag av 66 kilo amfetamin i Tromsø, mener politiet nå at de har knust et stort narkonettverk i Nord-Norge.

I sammenheng med narkobeslagene i Lofoten og Vesterålen, skal det også blitt bestilt et drap på en mann fra Vågan kommune. Han fikk derfor beskjed fra politiet om å ikke reise noen steder. Det ble, ifølge NRK, levert en anmeldelse til politiet angående dette forholdet 2. januar i år.

VOL har vært i kontakt med Per Erik Hagen, politiinspektør og leder for driftsenheten Lofoten og Vesterålen. Hagen sier at han ikke kan kommentere saken.

Vi kommer tilbake med mer.