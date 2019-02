Fortsetter som nestleder

Sortland

Det er klart etter at partiet i helgen avviklet årsmøte.

Den nye lederen i Miljøpartiet De Grønne heter Thomas Johansen og er fra Evenes.

Styret består i tillegg av Kleo Delaveris, Christopher Bergli Hermansen, Geir Nerdal og Danielle Johanna Hansen som representant fra Grønn Ungdom.

– Jeg blir bare mer motivert for å fortsette med politikk, når man ser hvordan det lokkes med fagre ord om å ta vare på havet. Samtidig som laksefjorder skal brukes som deponi for gruveindustrien og gyteområder i Lofoten og Vesterålen som dumpingplass for lusegift, skriver Toine C. Sannes i en pressemelding.