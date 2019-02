Nye dommere under utvikling på Sortland

Sortland

Blant de ti nye dommerne som er under utdanning er det tre jenter og syv gutter. Og disse var i aksjon sist helg da det var ei stor minivolleyballturnering med hele 37 lag i aksjon i Sortlandshallen.

– De nye dommerne har tatt teorien og fått det grunnleggende på plass og en del av utdanninga er at de skal inn og dømme kamper, sier Svein Robert Vestå i Sortland volleyballklubb.

Seks autorisasjonskamper

Totalt skal det dømmes seks autorisasjonskamper, før de unge dommerne blir serfifisert som dommer 1. Disse autorisasjonskampene skal være på høyere aldersnivå enn minivolley, med 15 pårs lag og 17 års-lag.

– Vi synes det er veldig viktig å gi ungdommene muligheten til å skaffe seg kompetanse, og det er klart det er også viktig for klubben at vi utdanner nye dommere, sier Svein Robert Vestå i Sortland volleyballklubb.

– Å gi ungdommer kompetanse og det at de må ta ansvar og får oppgaver under et arrangement er noe som er med på å skape mestring, sier Vestå.

For noen var helgas kamper aller første gang de ledet og dømte kamper, og litt nervøsitet var det. Håvard Hamansen Wallstad står for oppfølging av de nye dommerne, og trår til med tips og vink når det trengs. Men for det meste har det gått veldig bra å være dommer for første gang, beretter Bernhard Hansen Sørvoll, Markus Wallstad Hamansen, Dina Hammervold og Leander Birkeland Svartsund.

Får innsikt

– Det har gått ganske bra, og er i grunnen ganske artig, sier Bernhard Hansen Sørvoll, som medgir at det er en del å holde styr på når man er ansvarlig for hele kampen.

– Det som er bra med å ta dommerutdanninga er at du får veldig god innsikt i selve spillet. At man vet hva som er tillatt og hva som ikke er tillatt, og det hjelper oss som spillere også, sier Leander Birkeland Svartsund.

Senere i år skal de ferske dommerne med på turnering til Fauske for å dømme i kamper.

– Jeg synes også det har vært veldig artig. Og vi får støtte underveis om vi trenger det, sier Dina Hammervold.