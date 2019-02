Kom igjen med kretsmestere i fleng

Sortland

Sortland svømmeklubb har vært på KM på Fauske i helga, og herfra kom det hjem til Sortland ble kretsmestere i hopetall. Trener Olav Nilsen er svært godt fornøyd med svømmernes innsats.

– Vi gjorde det godt under kretsmesterskapet. Dette er et sammenlagt-mesterskap, slik at alle plasseringene gir poeng, en seier gir syv poeng og deretter tallrekka ned til ett poeng. Vi vant med over 300 poeng sammenlagt i forhold til neste klubb, med Bodø på andreplass og Fauske på tredjeplass, sier han.

– Det er slettes ingen dårlig prestasjon, særlig sett i lys av at der var et par klubber som var over dobbelt så store som oss i antallet deltakere. Det vil si at vi vant en god del mer enn det de gjorde, sier Nilsen.

Satte ny pers under stafetten

Totalt 23 svømmere fra Sortland deltok, i alderen fra 11 til 18 år. Det ble også satt nye personlige rekorder, pers, under kretsmesterskapet.

– I den siste stafetten som guttene svømte i klassen eldre junior, havnet samtlige under sin personlige rekord på øvelsen fire ganger hundre meter fri. At alle tok personlig rekord på stafetten, førte til at vi akkurat klarte å slå Bodø, og det har vi ikke gjort før, sier han.

Anders Inga, Ivar Angell, Harald Georg Dahlslett Hansen og Håvard Heggland var de fire som dro stafett-seieren i land.

– Vi markerte oss sterkt under kretsmesterskapet. Det var en fin framgang på de fleste, spesielt de yngste, sier Nilsen.

Mange av Sortland-svømmerne deltok på en mengde øvelser, og tjente poeng til sammenlagtseieren.

– Men det vite seg at vi vant den ganske greit, og vi var så mange poeng over de andre at vi faktisk ikke hadde konkurranse på det. Slikt sett har vi fått en masse kretsmestere. Det er kåret kretsmestere i hver øvelse. Alle som vant en øvelse ble kretsmestre i sin årsklasse, sier han.

Låmø 2019 i mars

Om fire uker arrangeres et stort arrangement på Sortland, når SSLK er vertskap for Låmø Nord 2019, som samler deltakere fra Nordland, Troms og Finnmark.

– Det arrangeres fem slike finaler i landet, og det holdes en i nord og den skal være på Sortland 15. -17. mars. Det er dette som er det neste store, og det som vi har trent til hele høsten og vinteren, sier han.

Under Låmø 2019 kommer en hel del svømmere til Sortland, som er blant de beste i sin klasse.

– Dette er et sammenlagtmesterskap der du må svømme fem øvelser, og det må du være kvalifisert for. Det er litt forskjell på om man deltar i de yngste årsklasser eller de eldre, og dette stevnet er ikke for alle klassene heller, sier Olav Nilsen.

God rekruttering

Sortland svømme og livredningsklubb kan se tilbake på en periode der det har vært god framgang i klubben.

– Vi har gjort det godt, ikke bare det siste, men faktisk de siste to årene. Og vi har god rekruttering inn i klubben. Det er kø for å komme inn på svømmekursene og det er der rekrutteringa blir gjort, sier Nilsen.

– Det har vært helt opp i mellom 60 og 100 i kø for å være med på disse kursene, og den køen har faktisk vært ganske konstant i mange år, slår Olav Nilsen fast.