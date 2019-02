Brøytebil av veien ved Jennestad

Sortland

For like etter at politiet sendte ut melding om vanskelige kjøreforhold ved fylkesvei 820 ved Jennestad, og at brøytebil var på vei, fikk VOL melding at en brøytebil hadde havnet i grøfta nettopp ved Jennestad.

Ytterligere en brøytebil er nå på stedet for å nettopp gjøre det frekommelig og ikke minst hjelpe den andre brøytebilen tilbake på veien.

På den gjeldende veistrekningen er forholdene nå klokken 13:07 såpass utfordrende at det ifølge politiet er nærmest ufremkommelig.

Sludd og snø i store mengder, gjør veiene i regionen særdeles utfordrende å kjøre på. Folk bes derfor kjøre etter forholdene.