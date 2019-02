Brøytebil av veien ved Jennestad. Det dannet seg store køer

Sortland

For like etter at politiet sendte ut melding om vanskelige kjøreforhold ved fylkesvei 820 ved Jennestad, og at brøytebil var på vei, fikk VOL melding at en brøytebil hadde havnet i grøfta nettopp ved Jennestad.

Ytterligere en brøytebil kom til stedet for å nettopp gjøre det fremkommelig og ikke minst hjelpe den andre brøytebilen tilbake på veien. Dette førte til at trafikken etter hvert ble stående fast i over en time. Ifølge Magne Berg er det svært mye snø på stedet. Vegvesenet har jobbet iherdig den siste halvannen timen for å brøyte unna snøen.

– Vi satt inn berging og høvel, men har foreløpig ikke fått løst opp trafikken, så det tar nok litt tid ennå før det blir fri ferdsel, sier Berg til VOL kl. 14.15.

Klokken 14.23 melder statens vegvesen at de har startet manuell dirigering på stedet.

Ifølge Berg, har det vært en svært utfordrende snødag på flere av veiene i Vesterålen.

– Det er såpass mye snø og fokk nå, og da fyker det fort. I dag har det vært en utfordrende værdag med mye vind, kuling og snø. Og da blir det ekstra utfordrende for mannskapene å ha god sikt, i tillegg til at biler lett blir stående fast, legger han til.

Sludd og snø i store mengder gjør veiene i regionen særdeles utfordrende å kjøre på. Politiet ber derfor folk om å kjøre etter forholdene. Magne Berg oppfordrer de som skal ut på veien om å være obs på forholdene, og særlig at man har dårlig sikt.

– Slik været er i dag, kan det være lurt å vurdere nødvendigheten av å kjøre bil, slår Berg fast.