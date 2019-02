En to meter stor «ring of fire» skal pynte den nye brannstasjonen

Sortland

Kunstkomiteen for den nye brannstasjonen på Sortland består av Mona Dahl, kunstkonsulentene Sigrid Szetu og Mai Szetu, arkitekt for bygget Øyvind Lind, Brynjulv Øverby, Jørun Drevland, og Ståle Rasmussen.

Frittstående

Komiteen har valgt den Oslo-baserte kunstneren Marie Buskov til kunstprosjektet, og tirsdag var hun for første gang på Sortland, for å vise frem sin skulptur. Den blir en frittstående skulptur som skal stå på plenen foran brannstasjonen.

Buskov har levert to skulpturer til prosjektet, der valget har falt på den ene. Verkene til en annen kunstner var også med i konkurransen.

– Kunstkomiteen er veldig fornøyd med valget vi har gjort. Vi tror dette blir veldig bra, sier Mona Dahl, om prosjektet som skal ferdigstilles i løpet av 2019. Kommunen har 15. mars som overtakelsesdato for den nye brannstasjonen, mens datoen for den offisielle åpninga ikke er fastsatt ennå. Kunstprosjektet vil komme på plass senere, i løpet av sommeren.

Blir et landemerke

Også arkitekten som har tegnet brannstasjonen, Øyvind Lind fra Norconsult AS i Harstad er tilfreds med valget.

– Bygget er et veldig teknisk bygg, som består av mye tekniske installasjoner, garasje og skal være arbeidsplass for brannvesenet. Der finnes ingen store rom der kunsten ville blitt tilgjengelig for offentligheten om det ble plassert innendørs, derfor er dette en god løsning, sier han.

Lind tilføyer at skulpturen vil ta seg godt ut, da den spiller på de geometiske formene som er i bygget.

– Selve bygget er veldig horisontalt, og skulpturen spiller på disse formene og på geometrien i bygget. Det synes jeg er spennedende, sier han.

Fra kunstkomiteens side er det vektlagt at skulpturen blir et landemerke, noe som er godt synlig både for de som kjører forbi og kan studeres på nært hold. Størrelsen på skulpturen, som har en sokkel i betong på tre meter og som vil få en oransje ring på to meter i diameter, gjør at dette kunstverket kan klatres på. Eller at brannmannskapene spiser lunsj sittende på sokkelen.

– Mai som er kunstkonsulent, nevnte det. Hun ser for seg barn som klatrer og på den måten blir kunsten intergrert og blir en del av livet, sier Jørun Drevland.

Lyssatt i mørketida

Kunstneren selv forteller at å arbeide med geometriske former er noe hun arbeider med i sitt virke. Og synes det er spennende å bli valgt til å utsmykke det nye bygget. Hun brukte lang tid på å studere selve byggets former.

– Jeg ønsker å få til en skulptur som både spiller på de formene som er i bygget, som både kompementerer selve bygget men samtidig er noe eget, sier hun.

– Selve ringen vil bli lyssatt slik at den er godt synlig i mørketida. Og blå og oransje er komplementærfarger til hverandre, og det skal tas hensyn til nyanser i det endelige fargevalget sier Marie Buskov, som ville skape noe som var spennende å se på både tett innpå og fra avstand.

– Det er «a ring of fire» Jeg synes det er veldig spenstig, sier brannsjef i Sortland, Ståle Rasmussen.

Deler av skulpturen skal lages lokalt under oppsyn av kunstneren. Bredden på betongsokkelen er 3,5 meter, hele skulpturen er tre meter høy, og selve ringen som blir i metall er på to meter i diameter.

0,5 millioner kroner

– Jeg skal være til stede og se at alt blir som det skal. Jeg er veldig glad over å bli valgt til dette prosjektet. Og hele familien synes det er veldig spennende med Nord-Norge. Alle har lyst til å være med hit, sier Marie Buskov.

Om lag 0,5 prosent av byggekostnadene blir brukt til kunstutsmykkingen, noe som er standard prosedyre for nybygg i Sortland. For brannstasjonen sin del betyr det at utmsykkingsprosjektet har en prislapp på 500.000 kroner.

– Det at kunsten blir stående i det offentlige rom synes vi har vært viktig i dette prosjektet, sier Mona Dahl.