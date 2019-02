Kjørte inn i vaieren til bergingsbil

Sortland

Hendelsen skjedde i forbindelse med at en bergingsbil skulle berge en bil som sto i grøfta. Akkurat da kjørte en tredje bil inn i vaieren til bergingsbilen.

Ingen kom alvorlig til skade i forbindelse med uhellet, men vedkommende som satt i bilen som ble berget, klaget på vondt i hodet og ble tatt med til legesjekk. Ifølge VOLs mann på stedet, er det mye snø på veien og vanskelige kjøreforhold.

– Bergingsbilen sto slik til at det var mulig å passere for øvrig trafikk. Bergeren spente vaieren over veien, satt på blinklyset og regnet med at det gikk greit. Bilen som hadde planer om å kjøre forbi, så tydeligvis ikke vaieren og kjørte rett på den. I tillegg var det et forferdelig vær og dårlig sikt. Dette var rett og slett et hendig uhell, forteller operasjonsleder ved Nordland politidistrikt, Yngvar Fredriksen.

På spørsmål om saken får etterspill, svarer han at det sannsynligvis blir opprettet sak.

– Som nevnt var dette et uhell, men vi kommer til å se nærmere på om det var noe klanderverdig med selve varslingen i forkant av bergingen, slår Fredriksen fast.