Ble kåret til årets Lindex-butikk i Norge

Sortland

– Jeg er utrolig stolt over at vi på lille Sortland kan hevde oss helt i toppen, sier butikksjef på Lindex, Monica Hagen, til VOL.

Det var under et regionmøte i Oslo forrige mandag at Hagen fikk beskjeden om at hun og resten av staben er tildelt utmerkelsen Årets butikk i Lindex-kjeden.

– Selv om vi fikk beskjed om at Årets butikk var fra region fire, som er vår region, trodde jeg ikke at vi hadde vunnet. Tanken streifet meg faktisk ikke, forteller butikksjefen.

Søkelys på kunden

Da Hagen etter hvert forsto at hun faktisk hadde vunnet, og mottok blomster og diplom, ble det både gråt og latter om en annen. I anledning prisen får også de ansatte påskjønnelse i form av en bonus. Kriteriene for bli kåret til Årets butikk, handler i stor grad om tall.

– Vi blir målt på tall, både når det gjelder omsetning og kunder. Fjoråret var et svært bra år for oss i den forbindelse. Å ha søkelys på kunden er noe vi har jobbet hardt for, og som vi er veldig opptatt av. Kundene våre er mange og gode, og kommer fra store deler av distriktet. Vi har et bra team som arbeider godt i lag. Jeg er ufattelig stolt av teamet mitt, forteller Hagen.

Motivert til å satse videre

Lindex har totalt 97 butikker i hele landet. At butikken på Sortland vant konkurransen, selv om den atskillig mindre enn mange av konkurrentene, er et faktum som det tok litt tid for Hagen å fordøye.

– Jeg brukte noen dager på å ta det innover meg. Det er uansett en ufattelig stor motivasjon for å stå på videre, sier hun.

På spørsmål om butikkprisen har blitt feiret, svarer Hagen at de ikke har kommet så langt.

– Vi har foreløpig ikke hatt tid, men det blir nok en bedre middag etter hvert, slår Monica Hagen fast.