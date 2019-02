Katt tok med seg spurvehauk inn gjennom katteluke. Begge var like hele etterpå

Sortland

– Først trodde jeg at det var en kråke eller en sjur, men da jeg slo på lyset så jeg at det var en hauk. Det lignet på en hønsehauk. Katten har dratt inn store fugler før, men aldri noe så stort som dette. Hvordan den har klart å få med seg fuglen inn igjennom katteluken, forstår jeg ikke, sier Riise til VOL.

Han forteller at katten, som for øvrig heter Diego Riise, ikke ble skadet i forbindelse med hendelsen. Hauken kom også uskadd fra situasjonen.

Riise sjekket etter hvert at vingene til fuglen var i orden, tok på seg et par tykke hansker og hjalp den med å fly av gårde.

Ung spurvehauk

Når VOL tar kontakt med fuglekjenner Johnny Bakken, som får se bildet av fuglen, avkrefter han at det er snakk om en hønsehauk.

– Dette er en ung spurvehauk som ble født forrige sommer. Hadde det vært en hønsehauk hadde ikke katten hatt en sjanse, på grunn av størrelsen, forteller han.

Eksakt hvilke kjønn hauken har, er vanskelig å fastslå.

– Med tanke på at fuglen ikke har fått sin første ordentlige drakt ennå, er det litt vanskelig å kjønnsbestemme den. Mest sannsynlig er det en hunn, mener Bakken.

Har to teorier

Fuglekjenneren har en teori om at to ulike scenarier som kan funnet sted i forbindelse med at katten fikk kloa i hauken.

– En mulighet er at hauken har stått på et bytte, men blitt overrasket og overrumplet av katten. Et annet scenario er at fuglen var svak, noe som ikke er så uvanlig nå på vinteren der de må kjempe mer for føden. På den måten var det enklere for katten å få med seg fuglen. I tillegg var dette en ung fugl. Unge rovfugler er ofte ganske klønete siden de mangler erfaring med å både angripe og å forsvare seg, utdyper Bakken.

Selv om det ikke viste seg å være en hønsehauk, understreker Bakken at dette likevel er en svært uvanlig hendelse.

– Jeg har hatt hørt om mye rart, men aldri at en katt som drar inn en spurvehauk. Katter drar som kjent inn mye, men dette er ekstremt sjeldent, om det noen gang har skjedd tidligere, sier Bakken.

En liten racer

Ifølge matfar Riise, er katten Diego en livlig og vilter krabat.

– Han har mye energi og er en liten racer. Selv om dette er spesielt og har fått mye oppmerksomhet da jeg la det ut på Facebook, kan jeg liksom ikke være stolt av det heller, humrer Riise.

Å kvitte seg med katteluken for å forhindre at lignende fangster blir dratt inn i fremtiden, er definitivt ikke et alternativ.

– Vi har to katter som begge er vant til å komme og gå som de vil. Det er derfor ikke et alternativ å fjerne katteluken. Men jeg må innrømme at jeg lurer på hva de kommer drassende med neste gang, sier Lodve Riise.