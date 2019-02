VOL inngår sponsoravtale med Sortland IL

Sortland

– Avtalen betyr for oss at vi fortsatt får streamet kamper på nett-tv, det er viktig. Og at vi får gode muligheter til annonsering og markedsføring generelt gjennom VOL sin kanal, sier Aas.

– At vi har et samarbeid med et stort mediehus er viktig for oss som klubb, sier han om sponsoravtalen som ble signert fredag.

Enormt løft med nytt kunstgress

I Sortland IL skjer det mye positivt.

– Vi begynner å få god kontroll på økonomien og jobber med å bli en kvalitetsklubb og få en bedre organisasjon på plass. Styrende dokumenter og rutiner kommer på plass en etter en, sier han og tilføyer økonomi er noe man har søkelys på.

– Innen det sportslige er ikke sesongen startet ennå, men vi har mange spillere på trening på begge seniorlag en hel haug med barne- og ungdomslag som er påmeldt sesongen 2019, sier han.

Å få nytt kunstgress i Blåbyhallen utgjør en milepæl for klubben.

– Et enormt løft er det nye kunstgresset. Vi ser det også på skadefrekvensen at den har gått ned allerede. Og at Blåbyhallen er blitt en attraktiv plass å spille fotball, noe vi ikke har vært på mange år, sier Aas.

Flere tusen så kamper

Han synes det er stas at det via nett-TV er mulig å se Sortland spille fotballkamper, selv om man bor andre steder i landet.

– Vi vet at flere tusen så kamper i fjor, og håper på det samme i år, sier han.

– Vi er stolte og ser fram til å få til et godt samarbeid med Sortland IL. Det er en spennende klubb å jobbe med og en fin arena for VOL å markedsføre seg gjennom, sier markedssjef Stina Gustavsen.