Byr på mer åpne flater, dobbelt så mye lys, mørkere farger og en splitter ny butikk på 800 kvadratmeter

Sortland

– Vi har hatt ønske om en endring lenge. Nå var det på tide å gjennomføre en overhaling siden det begynner å bli litt slitt. Oppussingen vil gjøre at senteret blir et lysere og mer trivelig bygg å være i, sier avtroppende senterleder Ronny Johansen.

Forventet å bli ferdige før påske Storsenteret skal pusses opp - lover toppmoderne senter Scala Eiendom presenterte fredag planene for oppussing av Sortland storsenter. Oppussinga er planlagt å begynne i februar, og ferdigstilles før påske.

Dobbelt så mye lys

Oppgraderingen består primært av utskifting av lys, rensing og oppfrisking av steinbelegget på gulvet og maling av flere vegger. Ellers blir også søyler, rekkverk, vinduer og stålkonstruksjoner i fellesareal malt og pusset opp, samt at det blir satt opp ny himling med nytt lys.

– Lyset blir skiftet ut og erstattet av leddlys. Lysmengden blir doblet. Det blir mer intimt og kommer til å se innbydende og harmonisk ut. I tillegg kommer mange av butikkfrontene mer frem, sier han, og legger til at senterets kafeer også blir frisket opp.

– Kafeene er selve oasen i et kjøpesenter og fungerer som en samlingsplass. Det er derfor viktig at de oppgraderes, sier Johansen, og legger til at det ikke blir gjort noe med Steirotoppen, som ble oppgradert i 2017.

Betydelig kostnad

Arkitekten Thomas Næss i Radius design, står for designet og den arkitektoniske utformingen i forbindelse med renoveringen. Johansen betegner ham som «Norges råeste» på restaurantsiden. Næss var på besøk i senteret tidlig i fjor høst og har senere levert skisseforslag til løsninger. Noen av dem kan du se i vinduet øverst i saken.

Godt igang med oppussingen av Sortland storsenter Før påske skal Sortland storsenter fremstå i ny drakt. Arbeidet med oppussingen er godt igang.

Johansen ønsker ikke å opplyse om hvor mye oppussingsprosjektet koster, men bekrefter at det er snakk om atskillige millioner kroner.

Splitter ny butikk

Den aller største endringen skjer i 3.etasje. Der blir Princess og Miss Monroe utvidet, i tillegg til at kafeen får ny drakt. Området ved Mestergull og foran kjøkkenet til Steirotoppen, blir også fornyet. Kundetoalettene i tredjeetasje blir flyttet lenger frem, i tillegg til at planlegges ammerom. En helt ny butikk på 820 kvadratmeter, er også på trappene i samme etasje.

– Jeg kan foreløpig ikke si noe om hvilken type butikk det er, men det er noe som vi ikke har i Vesterålen fra før, sier Johansen hemmelighetsfullt.

I 4. etasje, der Vardia holdt til tidligere, skal etter hvert treningssenteret Mudo-gym holde hus. Planen er å være ferdig med renoveringen til påske.

Sortland storsenter åpnet i 2004, og markerer derfor 15 - årsjubileum i år. I fjor ble Salto Eiendom en del av Scala Retail Property, som eier 20 kjøpesenter i Norge.