Nordtrafikk utvider og kjøper Thors Varetransport og NT Cargo

Sortland

Dette melder Nordtrafikk AS i ei pressemelding. Offisiell overtakelse vil finne sted 1. juni.

– Nordtrafikk AS har vært veldig imponert over det Thor Remme med familie har skapt i Lofoten og ønsker å videreutvikle selskapene i årene fremover også. Det eksisterer meget stor kompetanse og flotte ansatte henholdsvis i Thors Veretransport AS og NT Cargo Lofoten AS. Nordtrafikk ønsker sammen med disse å legge til rette for fortsatt vekst i årene som kommer, skriver styret i Nordtrafikk i pressemeldingen.

Kjært transportnavn vekkes til livet igjen Nor-Express skifter navn. De ansatte og eierne har valgt et navn som svært mange vesterålinger har et godt forhold til.

Det var 23. januar i år Nordtrafikk-navnet ble vekket til live da Nord-Express kjøpte Velo Varetaxi og Transportørservice. Nå utvider altså selskapet ytterligere.

VOL har spurt daglig leder Jørgen Solli om detaljer i avtalen, uten at vi har fått innsyn i dette.