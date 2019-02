Fordeler 750.000 kroner til jordbruket

Sortland

Det er nå mulighet for å søke om SMIL-midler, og fra i år skal søknader leveres elektronisk via Altinn. Som i fjor er det to søknadsfrister, 15. mars og 15. august.

– Søker du innen 15. mars kan du regne med å få svar innen 1. juli, og søker du innen 15. august kan du få svar innen 10. november, ifølge landbrukssjef i Sortland Karl Peder Haugen.

Lofoten og Vesterålen har felles forvaltning av SMIL-midlene, og har i 2019 fått tildelt en ramme på 750.000 kroner til fordeling. I tillegg kan midler som inndras fra tidligere bevilgninger brukes til nye prosjekter.

Eksempler på tiltak som kan støttes er:

Inngjerding og rydding av innmarksbeite

Etablering av gapahuk og rydding av stier for allmennheten

Restaurering av eldre bygninger etter antikvariske prinsipper

Tiltak i vassdrag med formål å redusere forurensingen fra landbruk

Nytt i år er at det kan gis tilskudd til dekke som forhindrer nedbør i eksisterende gjødsellager.