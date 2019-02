Gratis buss til og fra alpinsenteret i vinterferien

Sortland

– Det er mange foreldre som jobber i vinterferien, og da ønsker vi å tilby barna gratis skyss opp til alpinsenteret. Dette er en vinn-vinn situasjon fordi at vi ønsker at barna våre skal være mer aktive, samtidig som at Sortland Alpinklubb ønsker at flere skal bruke anlegget, sier Erik Strand, skolesjef i Sortland.

Busser fra alle bygdene

Da Sortland kommune også tidligere år har sponset buss-skyss, er det ikke et nytt tilbud. Marita Svartsund, leder i Sortland Alpinklubb, sier at dette har vært en suksess tidligere år.

– Sist vi samarbeidet med kommunen, i 2017, var bussene nærmest fulle, sier hun.

Strand sier at kommunen vil sette opp ekstra busser mandag til fredag neste uke. Disse vil gå fra skolene i alle kommunens bygder, i tillegg til skolen i selve Sortland.

– Vi har ikke satt noen aldersgrense, men det er selvfølgelig tiltenkt de som går på skolen, sier Tove Mette Bjørkmo, ordfører i Sortland kommune.

Skolesjef Strand opplyser at det vil bli sendt ut informasjon til alle foreldre og til skolene, i tillegg til at det blir lagt ut på kommunens hjemmeside.

Gode snøforhold

Med noen uker bak oss med mye regn, kan man jo lure på hvordan snøsituasjonen er i alpinanlegget. Ifølge Svartsund er det ingen grunn til bekymring.

– Vi har gode snøforhold i bakken nå. Foreløpig er det bare åpent til mast tre, men vi håper selvfølgelig at vi vil kunne åpne opp til mast fem eller åtte. Vi jobber for å få det til, sier hun.

Da alpinklubben sparer på snøen til vinteruka, er ikke bakken åpen nå.

– Vi har torsdag som første mulige åpningsdag, så får vi se hvordan regnet som er ventet i dag og i morgen påvirker, sier hun.