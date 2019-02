Flyplasskafeen gikk konkurs

Sortland

– Selskapet har gått konkurs. Dette er veldig trist, og det er synd at vi ikke lenger vil ha et kafetilbud på flyplassen.

Det er jo en fin mulighet for våre reisende å ta seg en kopp kaffe og eventuelt noe å bite i før de skal ut å reise, og særlig er tilbudet viktig i forbindelse med kanselleringer og forsinkelser, da folk ofte blir sittende å vente, sier lufthavnsjef Trond Holten til VOL.

Selv om kafeen ikke eksisterer lenger, utelukker ikke Holten at det etter hvert kan dukke opp nye kafedrivere på Skagen.

– Det er i alle fall noe jeg håper på. Foreløpig har vi ikke fått noen tilbud, men vi får se hva som skjer, slår Trond Holten fast.