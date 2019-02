15 meter lang hval forvillet seg inn i Godfjorden i én uke

Sortland

VOL tok turen for å se etter hvalen og fant den innerst i Godfjorden.

Vi kontaktet Fiskridirektorates patruljebåt, «Eir» som befant seg i Godfjorden.

Knut Rekdalsbakken, inspektør i Fiskeridirektoratet forteller at det dreier seg om en større spermhval.

– Vi har vært i Godfjorden og observert en hval etter tips fra en innringer.

– Det er snakk om en stor spermhval på cirka 15 meter. Vi var ute med lettbåt og prøvde å filme den og ta bilder, sier Rekdalsbakken.

Ingen synlige skader

Han forteller videre at de også prøvde å filme hvalen under vann, men det var for dårlig sikt. Til alt hell, så alt ut til å stå bra til med det store pattedyret.

– Vi så ingen synlige skader og hvalen virket rask og frisk. Det er snakk om en stor eldre hannhval. Vi kontaktet våre vetrinærer og eksperter som sier at det kan være to grunner til at spermhvalen oppholdt seg i fjorden. At den var syk eller at den bare har forvillet seg inn i fjorden og slet med å finne veien ut igjen.

Mistet hvalen av syne

Målet med operasjonen var å få hvalen ut av Godfjorden. Så mistet folkene i Fiskeridirektoratet hvalen av syne:

– Vi mistet hvalen av syne en stund. Vi ble liggende inne i fjorden i 2-3 timer. Vi fikk så en ny telefon fra en innringer om at hvalen var observert på tur ut av fjorden på vestsiden.

Dermed endte alt godt for hvalen denne gangen, tilsynelatende.