Den første butikken i Handelsparken har blitt avviklet

Sortland

– Da var siste arbeidsdag over for oss på Ringo Sortland, og vi har kjent på mange følelser den siste tiden. Det har vært latter, men også tårer. Vi tapte kampen mot netthandel. Det har den siste tiden vært fokusert masse i media på varehandel, på de farene varehandel står ovenfor, og den økningen netthandel har, spesielt utenlandske nettbutikker. Det er ufarlig å begynne å snakke høyt om hvordan vi vil ha sentrum. Vi har ennå mulighet til å påvirke disse trivselsfaktorene ved å endre våre vaner i tide. Hvis vi vil, står det blant annet å lese på butikkens Facebook-side.

Tøff konkurranse

Driften av butikken ble avviklet onsdag. Jan-Eirik Johnsen, som er deleier av senteret, sier til VOL at han ikke kjenner til detaljene rundt avviklingen. På spørsmål om hva han tenker om at senteret, som offisielt åpnet i fjor høst, har måtte avvikle sin første butikk etter så kort tid, sier han:

– Konkurransen er tøff. Dette er slikt som skjer og noe man må regne med, særlig når det er snakk om mindre aktører. Man kan aldri være sikre på hvordan markedet er. Noen lykkes, mens andre har større utfordringer. Stor konkurranse innenfor netthandelen gjør det ekstra tøft å drive, sier han.

Ser etter ny aktør

Fordi Ringo nå har avviklet driften, blir det etter hvert ledig lokal i Handelsparken. Målet er å starte opp en ny butikk så snart det lar seg gjøre.

– Vi håper å få plass en ny aktør så raskt som mulig, slår Jan-Eirik Johnsen fast.

VOL har foreløpig ikke lyktes med å komme i kontakt med driverne av Ringo i Handelsparken.