Strålte om kapp med sola under Vinterkleiva

Sortland

I et alldeles strålende vintervær inviterte ildsjelene bak Kleiva Bygdehus i dag atter en gang til Vinterkleiva. All inntekt fra arrangementet går til drift av det lokale og populære bygdehuset, og styret for huset var strålende fornøyde med dagen.

- Vi gjennomfører hvert år to store arrangementer, der vi får inn kjærkommen inntekt til drift av bygdehuset. Det koster faktisk i størrelsesorden 120.000 til 130.000 kroner i året, bare til strøm, forsikring og annen drift. Derfor er vi glade når folk kommer til både Vinterkleiva og vår julemesse i november, forteller Gitte Ottesen og Bjørn Ivar Hansen i styret for Kleiva Bygdehus til VOL.

Innomhus luktet deg godt av hjemmelagd lapskaus, som bygdefolket forsynte seg godt av i tillegg til bugnende kakefat. Salg av årer og lodd bidrar også til en kjærkommen inntekt til huset, og salget gikk godt rundt om kring på de ulike salgsbodene også.

Utendørs skinte sola og barn og ungdom koste seg med både hesteridning og med en tur opp i brannvesenets store lift. I tillegg var barnehagens uteområder vis-a-vis bygdehuset tilgjengelig for lek og moro.

Alt i alt en meget trivelig seanse under Vinterkleiva, før kveldens Kleivarevy, også den til inntekt til bygdehuset, går av stabelen.

Vel blåst til alle de frivillige som står på for å skape aktivitet i lokalmiljøet.