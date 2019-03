God besøkshelg for Sortland Alpinklubb

Sortland

Mens det på lørdag ble registrert rundt 150 betalende i Ånstadblåheia Alpinsenter, var 200 personer innom på søndagen. Styreleder i Sortland Alpinklubb, Marita Svartsund, er godt fornøyd med disse tallene.

– Det var veldig godt å komme ordentlig i gang. Helga var utrolig bra for oss. På en ordentlig finværsdag kan vi regne med at det kommer et sted mellom 200-250 personer, og derfor hadde vi nesten maks uttelling, sier Svartsund.

Tidligere dannet det seg ofte kø i skiheisen når det var mange i alpinbakken. Det problemet har blitt betydelig redusert etter at det nye anlegget kom på plass.

– Nå er det mindre kø enn tidligere og man trenger bare å vente i noen minutter sammenlignet med tidligere, opplyser Svartsund.

Vinterferien startet i dag, mandag. Foreløpig har ikke pågangen i skisenteret vært særlig stor, men Svartsund tror det vil endre seg utover i uka når været slår om.

Sortland kommune og Sortland alpinklubb i samarbeid: Gratis buss til alpinsenteret i vinterferien Neste uke er det vinterferie i Vesterålen. For å gjør denne litt lettere for barn og unge med alpininteresser, setter Sortland kommune opp gratis buss til alpinsenteret for skoleelever denne uken.

– I dag har været vært veldig av og på, med en del snø og snøfokk, slik at det er vanskelig å beregne hvordan det blir utover dagen. Det er i alle fall meldt fantastisk fra og med helga, og ganske bra vær fra torsdag, så vi håper at det blir flotte forhold og mye folk da. Med tanke på at det er vinterferie, passer det ekstra godt med finvær, sier hun.

Svartsund berømmer bakkemannskapet i alpinklubben som står på for å gjøre forholdene best mulig.

– Vi har fantastiske trakkere som har laget til en flott trase. De har jobbet på i mange timer for å få det til og har lagt ned en kjempejobb, slår hun fast.