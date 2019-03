Orkesterets videre skjebne etter 2020, avgjøres i september

Sortland

Årsmøtet berømmet at de ni kommunene har økt støtten til LVO.

LVO er avhengig av økonomisk støtte for å overleve fremtiden: - Vi klager ikke, men konsentrerer oss om det musikalske Styreleder for Lofoten og Vesterålen orkesterforening, Erik Bugge, legger ikke skjul på at foreningen er avhengig av økonomisk støtte fra kommune og fylke for å overleve. Men han er optimistisk.

– Utfordringene i 2019 ligger på to plan. Den første er å få til en ordning som sikrer en grunnfinansiering av orkesteret ut over den kommunale støtten slik at det er mulig å planlegge driften. Den andre er rekrutering av både voksne og nye unge, skriver styreleder Erik Bugge i en pressemelding.

For tiden har orkesteret rundt 20 unge og 25 voksne amatører fra hele øyriket som medlemmer. Til konsertene engasjeres normalt rundt 15 profesjonelle støttemusikere slik at LVO med rette kan kalles et semiprofesjonelt symfoniorkester.



2018 har vært er aktivt år med operaaftener både på Sortland og Melbu. I tillegg ble det arrangert en Unge talenter-konsert på Leknes med åtte unge solister fra regionene.

Skal kjempe for LVO på fylkestinget I kommende uke er det fylkestingsamling i Bodø. En av sakene som sortlandordfører Tove Mette Bjørkmo og Hadsel-ordfører Siv Dagny Aasvik, vil tale varmest for, er den videre eksistensen for Lofoten og Vesterålen Orkesterforening.

Det ble i fjor solgt rundt 470 billetter, noe årsmøtet sa seg godt fornøyd med. Nå står en stor konsert i Lofoten kulturhus på plakaten med Halvdan Sivertsen som solist.

Til høsten er planen å ha konsert på Andenes i samarbeid med Andenes skolekorps, der en stjernesolist skal bidra på tuba.