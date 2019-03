Brikkene faller på plass for vedlikehold av ambulansefly

Sortland

Daglig leder Marius Hansen er fornøyd med fremdriften i arbeidet med å få på plass en vedlikeholdsløsning før overtakelsen .

– Vi skal bygge opp vår egen vedlikeholdsorganisasjon, men vil i første omgang gjennomføre det daglige vedlikeholdet på basene i samarbeid med et eksternt verksted. Avtalen med Air Service åpner for en hybridløsning slik at vi kan organisere vedlikeholdet som et samarbeid med våre egne ansatte, sier han i en pressemelding fra selskapet.

Har ansatt 7 teknikere

De siste dagene har Babcock Scandinavian AirAmbulance ansatt flere teknikere som skal jobbe med daglig vedlikehold, på alle basene.

– Vi har skrevet kontrakt med syv dyktige teknikere med lang erfaring. Ansettelsene er basert på søkermassen vi hadde satt på vent da vi forsøkte å finne en løsning med LT Tech, eller gjennom direkte ansettelse av teknikerne som jobber i tjenesten i dag, sier Hansen i pressemeldingen.

Fornøyd

Babcock Scandinavian AirAmbulance ønsket primært en løsning med LT Tech AS som har vedlikeholdsoppdraget for dagens operatør, men i begynnelsen av februar ble det klart at avstanden var for stor. For en drøy uke siden fikk Hansen beskjed om at heller ikke teknikerne som jobber med vedlikehold på basene i dag, ønsket å jobbe videre i tjenesten når Babcock Scandinavian AirAmbulance overtar. Han er derfor ekstra fornøyd med at brikkene nå faller på plass.

Ny hangar i Tromsø

Babcock har også besluttet å bygge en ny hangar for hovedvedlikeholdet i Tromsø. Frem til den står ferdig i 2020 vil selskapet foreta hovedvedlikeholdet hos etablerte verksteder.

Babcock Scandinavian AirAmbulance overtar driften av alle ambulansefly i Norge 1. juli. Selskapet vil sette inn 11 helt nye fly i tjenesten. Et av flyene er en jet som har større kapasitet, rekkevidde og fart enn flyene som brukes i tjenesten i dag.

Daglig leder i Air Service, Henrik Melbostad, gleder seg til et langsiktig samarbeid med Babcock Scandinavian AirAmbulance og daglig leder Marius Hansen. Foto: BSAA