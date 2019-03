Gard Steiro ble kåret til årets redaktør i Oslo og Akershus

Sortland

Steiro er født og oppvokst i Bergen, men har en sterk tilknytning til Sortland. Han sattet kursen hit som åttendeklassing for å bo hos sin far, Gunnar Steiro, og ble værende til han var ferdig med videregående.

I juryens begrunnelse for at Steiro ble tildelt prisen som årets redaktør i Oslo og Akershus, heter det blant annet:

«Årets redaktør tok over en publikasjon som det gikk riktig så godt med. Det var flere tiår siden den hadde strevd i skyggen av sin argeste konkurrent, og blitt sett på som både gemen og reaksjonær. Årets prisvinner måtte ikke redde et synkende skip, men gjøre noe mye vanskeligere: Holde kursen og helst øke farten i farvann som blir stadig mer urolig. «Vi er fortsatt bare på vei inn i den dypeste mediekrisen», uttalte årets redaktør i fjor. Mange redaktører vet det er sant»

Til Medier24 sier 43-åringen at han setter stor pris på prisen, men at han ikke ønsker å ta æren for den alene.

– Det er veldig hyggelig å få annerkjennelse, men denne prisen er også en annerkjennelse av redaksjonen. Dette er like mye VG-redaksjonens sin pris som det er min, slår Gard Steiro fast.

Halvparten av «Årets redaktør»-kandidatene fra Vesterålen Både Gard Lehne Borch Michalsen og Gard Steiro er nominert til prisen «Årets redaktør» av Redaktørforeningen i Oslo.