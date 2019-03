Viser e-sportturnering direkte på VOL i samsending med VOL

Sortland

Bak arrangementet står NRK Nordland, Kulturfabrikken og Hadsel videregående skole som har slått seg sammen for å arrangere og produsere både e-sport-turneringen og den påfølgende debatten.

Det hele kan man følge direkte på nettstream fra start til slutt, og debatten sendes trolig også på NRK2 fra klokken 19.00. Også på VOL kan sendingene ses, da vi samsender med NRK.

NRK sender et stort team til Sortland får å produsere både e-sport-turneringen og debattsendingen, men får også hjelp av lokale fototalenter.

–Vi gleder oss til å komme til Vesterålen og sender et team på 5-6 NRK-ansatte til Sortland for denne produksjonen. I tillegg er vi veldig glade for å få hjelp hos elever fra medielinja på Hadsel VGS. Det er helt suverent at de stiller opp, og sørger for at dette er gjennomførbart, sier nyhetssjef Adrian Dahl Johansen i NRK Nordland.

Mange spiller

96 prosent av alle gutter og 63 av alle jenter i alderen ni til 18 år spiller dataspill – og det er dermed noe som opptar de aller fleste barn i dag. Samtidig er dette en verden som mange voksne ikke kjenner og forstår.

– Vi vet at svært mange barn bruker fritiden sin til gaming, og at det samtidig er foreldre som er både bekymret og usikker på hvordan de skal håndtere dette. Vi har invitert et knippe «eksperter» som kan hjelpe oss med å få svar på spørsmål om gaming, spilletid og aldersgrenser osv, sier prosjektleder i NRK Nordland, Markus Thonhaugen.

Thonhaugen skal selv kommentere underveis i turneringen. Han oppfordrer også foreldrene til å stikke innom Kulturfabrikken i løpet av dagen.

– Dette er en fin arena for foreldre og barna til å møtes for å ufarliggjøre e-sport - og kanskje kan foreldrene bli litt klokere. Jeg oppfordrer også foreldrene til å delta sammen med barna på debatten senere på kvelden, sier Thonhaugen.

Hele arrangementet er gratis. Påmeldingen til e-sport-turneringen er åpnet i dag for barn mellom 12 og 17 år.