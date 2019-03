Russisk tråler fikk motorhavari. Ble slept til Sortland av Kystvakten

Sortland

– Tråleren var i fiske på Røstbanken, der den fikk motorhavari og ble liggende å drifte. Siden KV Sortland var i slepeberedskap, og reglene er slik at vi trår til når ingen andre sivile aktører kan ta bergingen, dro vi for å bistå, forteller skipssjef på KV Sortland, Knut Garnes.

Tråleren Proekt-1, er for øvrig 75 meter lang og hadde et mannskap på 20 personer ombord da den havarerte.

Ifølge Garnes var det hovedmaskineriet som havarerte.

– Derfor var det umulig for dem å komme seg videre. Vi startet slepet kl. 11 tirsdag formiddag og var fremme i Sortlandssundet kl. 06.00 onsdag morgen, så det tok 19 timer. Vi hadde god kommunikasjon med tråler-mannskapet, opplyser Garnes, og legger til at hele aksjonen forløp under greie værforhold og ellers uten dramatikk.

I Sortlandssundet tok redningsskøyta over slepet, som regelverket tilsier at sivile aktører skal gjøre. Båten ble slept inn til Sortland havneterminal, der den fortsatt ligger.

– De måtte selvsagt reparere motoren, som etter det vi forstår vil være en relativt rask og mindre omfattende operasjon, slår Knut Garnes fast.