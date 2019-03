Sortland

Begge de to butikkene har blitt 40 kvadratmeter større etter at frontene har blitt flyttet lengre ut i 2. etasje i Skibsgården. Det lille lekelandet som var utenfor butikkene er borte, og butikkene går nå over dette området og ut i kjøpesenteret.

– Vi merker stor forskjell fra tidligere. Vi har fått et mye mer åpent lokale, plass til flere varer og et bredere vareutvalg, sier Ina Karlsen ved Skohuset.

Se video og intervju med Rudi Helmersen, butikksjef på Lekia, i videovinduet over.