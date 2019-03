To scoret hattrick da Sortland G19 banket Leknes

Sortland

Målscorere for Sortland var Sander Endresen (2), Johannes Endresen (3), Sondre Nordgaard Meløe (3) og Petter Hov Jacobsen (1)



Nordgaard Meløe, som sammen med Johannes Endresen scoret hattrick, er godt fornøyd med kampen.

– Vi spilte ganske god fotball mot et Leknes lag som var en god del yngre enn oss gjennomsnittlig. Vi spilte på en bane som var veldig glatt på grunn av snø og is i underlaget, så det var et vanskelig føre å spille på. Spillemessig synes jeg vi var et par hakk over dem. Og så hadde vi nok en fordel av at vi stilte med flere spillere med erfaring fra seniorfotball enn hva de gjorde, forteller han til VOL.