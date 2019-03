Selger flytebryggeanlegget i Torghuken

Sortland

Anlegget har tidligere vært anvendt som gjestebrygge i kommunen, men er ikke lenger egnet for allmenn ferdsel.

Torghuken på Sortland stenges denne uka Allerede denne uka kan Torghuken i Sortland sentrum bli steng av for brukere, for å vareta sikkerheten til publikum. Det opplyser havnesjef Rune Werner Monrad i Sortland Havn KF.

Bryggene er totalt 20 x 2,5 meter fordelt på to brygger. Ifølge salgsannonsen må en eventuell kjøper selv fjerne anlegget, inkludert fortøyningsarrangement, og frakte det videre.

Flytebrygga ble stengt i desember i fjor. Den gang uttalte havnesjef Rune W. Monrad til VOL at det ikke lenger var ønskelig å ha anlegget liggende.

– Vi har etter dialog med kommunen kommet fram til at noe folk og brukere vil oppfatte som trasig, vil skje. Det er kommunen som eier flytebrygga, men det er vi som driver den. Det betyr at vi kommer med råd og anbefalinger om framtida for Torghuken. Driftsmessig har vi nå kommet fram til at flytebrygga skal avstenges. Derfor har jeg bedt driftssjefen om å stenge av flytebrygga så raskt han kan, uttalte Monrad til VOL den gang.