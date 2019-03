Mann truet ansatt med sprøyte–stjal medikamenter

Sortland

Politiet melder på Twitter at hendelsen fant sted i 1. etasje i Sortland storsenter, like før klokken 12 lørdag formiddag.

Det var inne hos Apotek1 hendelsen skjedde:

– En mann har truet ansatte med sprøyte og fått med seg medikamenter. Vi er på utkikk etter gjerningsmannen, skriver politiet og beskriver vedkommende slik: lys i huden, nordlandsdialekt, om lag 1,80 centimeter høy.

Mannen skal være kledt i sort vid bukse med med store røde bokstaver på baksiden, tynn svart boblejakke, sort buff i halsen og over ansiktet, lue på hodet. Tips kan meldes til politiet på 02800.

Apotek1 har nå stengt dørene etter hendelsen, daglig leder Silje Djuve ønsker ikke å gi noen kommentar i tilknytning til det som har skjedd.

Fysisk uskadd

Politiet i Vesterålen leter nå etter gjerningsmannen med full styrke.

– Vi driver nå med innhenting av informasjon for å se om vi klarer å identifisere en gjerningsmann først og fremst. Vi er i kontakt med den ansatte nå, vi har ikke fått noen tilbakemelding, men det er klart hun skal bli ivaretatt, sier politiets operasjonsleder Odd Ivar Pettersen.

Han tilføyer at politiet er i kontakt med den ansatte, og at arbeidsgiveren er kjent med situasjonen.

– Nøyaktig hva de gjør vet jeg ikke foreløpig, men hun skal ivaretas på best mulig måte. Det er ikke uvanlig at man blir håndtert slik at man blir sendt til en debriefing og følges opp av helsepersonell etter en slik hendelse. Hun er fysisk uskadd, men en slik hendelse kan være traumatisk for den som står i det, sier operasjonslederen.

En av de ansatte som var på jobb i apoteket under hendelsen, mener den truende mannen ikke var så høy som 1,80 centimeter og anslår høyden til å være under 1,70 centimeter, altså ti centimeter lavere enn det som er anslått i politiets etterlysning.