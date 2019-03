Rema 1000 Sortland tok i fjor mot nest mest pant i Nordland

Sortland

– Det er flott at kundene våre panter mye. Vi må resirkulere og ta vare på de ressursene vi har, sier butikksjef Per Aage Klo på Rema 1000 Sortland i en pressemelding fra Infinitum.

I verdenstoppen

Nordmenn er i verdenstoppen på panting. I fjor ble det pantet nesten 1,2 milliarder bokser og flasker, som var 94 millioner flere enn året før. Dermed ble over 29.000 tonn plast og aluminium sendt til resirkulering.

Hos Rema 1000 Sortland ble det pantet 21 prosent flere bokser og flasker i 2018 enn i 2017, som er mest i hele kommunen.

Dette viser tall fra Infinitum, som driver det norske pantesystemet.

– Vi har to pantemaskiner i butikken, og derfor kommer mange hit for å pante. Jeg er veldig opptatt av maskinene skal fungere. Derfor har vi daglige vaskerutiner på dem, slik at det alltid er rent og pent. Nå får man enda mer igjen for panten, så jeg håper enda flere vil pante i 2019, sier Klo til Infinitum.

To vesterålsbutikker på topp ti

I Nordland ble det totalt pantet nesten 58 millioner bokser og flasker i 2018. Dette er en økning på sju prosent fra 2017, og Nordland er dermed fylket der det ble pantet åttende mest i fjor.

Butikken der det ble pantet mest, var ved Rema 1000 Ranenget i Mo i Rana, med 2,3 millioner pantinger.

På topp ti-listen over Nordland finner vi enda en butikk fra Vesterålen, nemlig Rema 1000 Stokmarknes, som ligger på åttendeplass. De fikk inn 833.442 bokser og flasker i fjor.

– Jeg synes det er kjempebra at vi fikk inn så mye pant, og målet er å få det tallet enda høyere, sier kjøpmann Tommy Bergvik på Rema 1000 Stokmarknes til Infinitum.

9 av 10 i automaten

Rundt 9 av 10 av boksene og flaskene som selges i Norge, blir pantet og deretter resirkulert. Resten blir samlet inn gjennom ulike avfallssystemer, og brent.

– Vi vil ha alt inn i pantesystemet. Det er det mest miljøvennlige, for da blir materialene resirkulert, og vi reduserer CO2-utslippene og sparer betydelige mengder energi og råmaterialer. Både plast og aluminium kan resirkuleres mange ganger, sier administrerende direktør i Infinitum, Kjell Olav Maldum i pressemeldingen.