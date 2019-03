Løfter keeper-rollen med satsing hos Sortland IL

Sortland

Søndag hadde de yngste fotballspillerne, i alderen fra 8-11 år den siste økta sammen med profftrener Andre Grundevig fra Hamna IL i Tromsø.

Til keeperskolen i regi av Sortand IL kom spillere fra klubber i hele regionen, fra Andenes og Dverberg, FK Varg og SIL, samt Stokmarknes, Luna og Lødingen.

– Vi har lært masse, sier en litt andpusten og sliten Isak Kleczka fra Stokmarknes IL, som forteller at han både har lært hvordan man tar i mot og kaster ut ballen, og hva som skal til for å få kastet ballen langt fram på banen.

Flinke og fokuserte

De yngste spillerne deltok totalt fire timer på keeperskolen, mens de eldre i alderen 12 til 16 år fikk totalt seks timer med instruksjon. Og Andre Grundevig er full av lovord til deltakerne, som har gjort en flott innsats på banen og ikke minst foran det som er selve juvelen; målet.

– Dere har vært utrolig flinke og konsentrerte, de øvelsene som vi har gjort både lørdag og søndag har vært ganske vanskelige. Hvordan tror dere verdens beste keepre trener? De trener på nøyaktig samme måte, bare at de strammer stikken enda litt til, med enda litt mer vanskelige øvelser, sier Grundevik.

– Verdens beste, de øver også på skyv og på å slå ballen med foten. Og det er det dere skal gjøre når dere kommer tilbake til klubbene deres som keepre, å fortsette å bruke føttene like mye som armene, sier han.

Spesialisert på keepertrening

Grundevik tipset deltakerne på nyttige teknikkøvelser, der man ikke nødvendigvis må være to spillere for å få trent på det å være en god målvakt.

– Dere kan øve teknikk uten at noen skyter på dere. Å skyte mot et vegg for eksempel og ta i mot ballen er en veldig god øvelse, sier han.

På gruppa med de yngte deltakerne var det ni, mens det gruppa med de eldste spillerne bestod av 13 spillere.

– Det er første gang på veldig lenge at vi har hatt en ren keeperskole, dette er noe Sortland IL gjør i satsingen mot å bli en kvalitetsklubb. Og vi er utrolig glade for å ha fått Andre Grundevig her, han er en trener som er spesialisert på dette med keepertrening og en stor kapasitet, sier Morten Nygård.

– En rolle som ofte blir litt glemt

Nygård er initiativtaker til keeperskolen, og har sammen med Roger Andreassen som har hatt kontakten ut mot klubbene som koordinator, satt sammen en flott treningshelg.

– Å være keeper er en rolle som ofte er blir litt bortglemt. Begrepet som blir brukt er ofte «å stå i mål» mens vi er litt opptatt av det at man spiller keeper, fordi det er en utrolig viktig rolle både på banen og i laget, sier Nygård, som selv er tidligere keeper på kretsnivå.

– Jeg har fått en utrolig fin støtte fra styret i SIL for å dra i gang keeperskole, og også Sparebankgruppen og sponsorene våre har stilt opp på en veldig fin måte. Dermed får alle detakerne i keeperskolen ett sett med keeerhansker som en del av deltakelsen, sier Nygård.

Han synes det er ei spennende satsing, som også er med på å gi klubber i hele regionen et løft.

– Vi er utrolig glade for at klubber i hele Vesterålen har kommet og deltatt på dette. Vi har for ungdomsgruppa i SIL keepertrening en dag i uka, men nå skal vi også se på om vi får i gang et tilbud også for de yngste. Satsingen var noe vi startet med fra nyttår, så det at vi kunne gjennomføre keeperskole allerede i mars er over all forventning, sier Morten Nygård.