Rykket ut til brann i bolig

Sortland

Det opplyser politiet i Nordland på Twitter.

Sortland brann og redning rykket ut med brannbil og kommandobil, samt at ambulanse kom raskt til stedet.

– Brannen er nå slukket. Beboere på adressen sjekkes ut av ambulansepersonell etter å ha pustet inn røyk, opplyser politiet.

Det er foreløpig ikke kjent hva som var årsak til brannen.

– Det var to personer som var på adressen da brannen startet, og to naboer som var kommet til for å bistå og hjelpe til, og som også har pustet inn røyk. Alle fire blir nå tilsett av ambulanse på stedet, sier operasjonsleder hos politiet i Nordland, Tommy Bech.

Tre av de fire personene fraktes til sykehus for videre undersøkelser, opplyser politiet.