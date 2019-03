Siste innspurt før søndagsbua åpner dørene

Sortland

– Her er det full fart, vi har til og med satt direktørene i sving, smiler butikksjef hos Bunnpris i Sortland storsenter, Rayner Andreassen i det varer trilles inn i det som blir den nye såkalte «Brustadbua» på Sortland.

Reoler og stativ er i ferd med å monteres, og tørrvarer komme på plass i hyllene. Søndagsbua ligger i lokalene som tidligere tilhørte Møre Design.

Åpner søndag

– Det er godt å se, nå er det siste innspurt for å få butikken klar til åpningen søndags morgen. Da blir det «grand opening» her, sier Andreassen.

I selve Bunnprisbutikken er det også gjort store endringer, og mye er bygget om.

– Det eneste vi mangler nå er varmeskap og selvbetjeningsdisk, og det kommer snart på plass. Tilbakemeldingene fra kundene er gode, det virker som de er fornøyde med oppgraderingen vi har gjort. Det er blitt mer plass, lysere og triveligere er de tilbakemeldingene vi har fått, sier Andreassen.

Spent på mottakelsen

Nå er han spent på hvordan byens andre søndagsåpne butikk blir mottatt av kundene.

– Jeg tror egentlig bare det er sunt med litt konkurranse, det er ofte en fordel for kundene. Vi håper jo at folk setter pris på tilbudet, og at vi klarer å treffe med utvalget av varer som vi har her. Det blir både kjølevarer ferskvarer og frysevarer, og nystekte brød på søndagene, sier han.

– Skal se bra ut

I Bunnpris-kjeden er det flere søndagsåpne butikker, i de såkalte «Brustadbuene» er det 100 kvadratmeter man har å boltre seg på.

– Vi foretrekker å kalle det søndagsbu. Jeg tror dette blir riktig bra, og vi er nå i selve innspurten. Det er bare gjevt å være her og hjelpe til, sier regiondirektør i Bunnpris, Ole-Kristian Aspenes.

– Før åpninga er det mye å gjøre, og ferskvarene blir det siste som kommer på plass til helga. Vi skal også fått litt profiler på plass, sånn at butikken ser bra ut når vi åpner, sier Aspenes.

Dekker behov

Å handle på en søndag, kan man fort få behov for.

– Ofte er det sånn at man glemmer noe, og da er det fint å kunne ha et tilbud. Når du står der i forkant av søndagsmiddagen og mangler en viktig ingrediens. Vi håper folk vil sette pris på dette, og det er klart vi er spent på mottakelsen, sier Andreassen.