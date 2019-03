Prestfjord styrket andreplassen i Norge

Sortland

Det skriver bladet Norsk Fiskerinæring, som hvert år rangerer de største fiskebåtrederiene i Norge. VOL meldte om rederiets gode tall i januar.

Prestfjord, som har trålerne «Holmøy», «Langøy», «Sunderøy» og «Prestfjord», var Norges fjerde største rederi målt i fangstinntekt i 2016, men har de to siste årene vært nest størst. Det har blant annet sammenheng med at sortlandsrederiet kjøpte opp en tråler fra Andøy for to år siden.

Norges største Rangering Selskap 2018 2017 Vekst % 1 Havfisk 1 529 1 411 8 2 Prestfjord 674 604 12 3 Nergård 645 533 21 16 Arctic Swan 186 168 11 18 Hermes 163 167 -2 20 Ytterstad 150 154 -3 21 Dahl Fiskeri 127 105 21 25 Sørheim 116 103 13 31 Dønna Havfiske 103 97 6 Totalt 3 693 3 342 11 Kilde: Norsk Fiskerinæring. Tall i millioner kroner.

«Prestfjord» fisket i fjor for 179 millioner kroner, «Sunderøy» fisket for 157 millioner, «Holmøy» fisket for 185 millioner kroner og «Langøy» fisket for 152 millioner kroner i fjor.

Totalt fisket rederiet for 674 millioner kroner, som var 11,6 prosent mer enn året før. Sortlandsrederiet hadde dermed større vekst enn Norges største fiskeriselskap, som er Havfisk, opprinnelig fra Melbu, men kontrollert av Lerøy-konsernet etter at Røkke solgte trålerne og fiskeindustribedriftene sine.

Havfisk økte sine inntekter med 8,4 prosent. Den tredje nordnorske giganten er Nergård-konsernet på Senja, som puster Prestfjord-eierne i nakken. Nergård økte mest av de nordnorske selskapene. Begge økte med 21 prosent. Lødingenrederiet Ytterstad var i fjor landets 20. største fiskebåtrederi med en samlet fangstinntekt på 150 millioner kroner, som var 2,6 prosent ned fra året før.

I år skal for øvrig sortlandsrederiet fiske 28.000 tonn av kvotebelagte arter som torsk, sei og hyse og i tillegg mange tusen tonn av andre fiskearter.

Rederiet holder på å bygge en ny tråler.