– Det blir ikke glemt

Sortland

Sortland kommune klarer ikke å finne gode nok juletrær som kan sendes til England Sortland kommunes 15 år lange tradisjon med å gi juletre til den britiske byen Grimsby, er historie.

Årsaken er kommunen ikke er i stand til å finne gode nok trær som kan sendes sørover til England, og som i tillegg kan overleve både overfarten og julehøytiden.

Rådgiver Hazel Chase, hos ordføreren i East Lincolnshire, har uttrykt sin takknemlighet til Sortlands befolkning opp gjennom årene, og sier til lokalavisen Grimsby Telegraph, at den årlige juletregaven ikke blir glemt.

«Vi har alltid vært beæret og glade for å motta det flotte juletreet fra våre venner i Norge. Uheldigvis høres det ut som om forholdene ikke har vært ideelle i Sortland og at de har strevet for å finne et tre som er passende, sier hun til lokalavisen».

I forrige uke sa blant annet Sortlands ordfører, Tove Mette Bjørkmo, følgende om saken.

– Det er veldig synd at vi er nødt til å avslutte samarbeidet med Grimsby, men dersom vi ikke kan levere noe som er veldig bra, så kan vi like godt la være. Nå vi først skal gi en gave, må det være ordentlig kvalitet.