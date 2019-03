Mener Ellingsen bommer med kritikk mot planer om etablering av privat barnehage

Sortland

– Jeg registrerer at Rødt argumenterer for å stoppe utbygging av en privat barnehage, uten at det er lagt frem noe for politisk nivå.

Ellingsen spør: Hvilken mulighet har Sortland kommune for å hindre at en kommersiell barnehagedriver bygger en stor privat barnehage i Sortland?

– Altså et rent ideologisk spørsmål, uten noe som helst fokus på innhold og kvalitet, skriver Jacobsen i et motsvar til Ellingsens utspill, som ble sendt ut til media tidligere i dag.

– Det er svært positivt at nye aktører har lyst å etablere seg og skape arbeidsplasser i Sortland. Det minste vi må forlange er at politikerne er nysgjerrige på hva en etablering kan innebære.

Hov Jacobsen mener spørsmålene bør derfor være:

Hvordan driver Hoppensprett barnehager i dag?

Hvor mange plasser ser de for seg?

Er pedagognormen oppfylt?

Er foreldrene fornøyde?

Hva er sykefraværet blant ansatte?

Hvordan jobber de med de ansatte på ledelse og kompetanse?

Er det særlige aktiviteter barnehagene er opptatt av, som friluft eller musikk?

Hvordan bruker de fjell og fjære?

Hvilken mat serverer de? Hvordan er uteområdene?

Hvordan legger de opp samarbeidet med foreldrene?

Og har barna det bra i en Hoppensprett barnehage?

Videre peker hun på at Høyre vil ha på plass en kvalitetsplan for barnehage, uavhengig av eierskap.

– Vår jobb er å gi barna og foreldrene et best mulig tilbud. Da må vi ta jobben med å vurdere alternativene før vi konkluderer.